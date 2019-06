Climate change, a rischio mille miliardi di dollari per le Blue Chips

Alluvioni, siccità, incendi e altre calamità sono sempre più frequenti e pesano su numerosi settori, dall’agricoltura alle assicurazioni. L’impegno a difesa dell’ambiente potrebbe intanto portare a scelte politiche tanto drastiche da rendere antieconomico lo sfruttamento di miniere di carbone o giacimenti di petrolio. La stima degli oneri extra dovuti al riscaldamento del Pianeta o alle misure per prevenirlo –970 miliardi di dollari per la precisione, di cui 490 considerati un esborso probabile, molto probabile o quasi certo – «è enorme ma è chiaro che è solo la punta di un iceberg», avverte Bruno Sarda, presidente della divisione nordamericana di Cdp. Tra le società che hanno esplicitato i rischi, che vanno dalla necessità di pagare pesanti carbon tax all’accresciuta possibilità di subire disastri meteorologici, la maggioranza ha sede in Europa: è qui che in modo poco verosimile si concentrerebbe il 66% dei rischi, contro appena il 10% negli Usa.

Colpisce in particolare l’assenza totale di disclosure da parte di alcuni big statunitensi, come le major petrolifere ExxonMobil e Chevron, anche se hanno risposto all’appello i pesi massimi di Wall Street – Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet – e le maggiori banche, tra cui JpMorgan. Tra i settori stravince per trasparenza quello dei servizi finanziari, anche se Cdp fa notare che forse ha perso di vista una parte dei rischi, perché evidenzia quasi esclusivamente quelli in capo ai clienti. Ancora più forte è il dubbio di sottovalutazioni da parte delle società che producono combustibili fossili: chi ha risposto al questionario vanta potenziali opportunità di business per 140 miliardi di dollari a fronte di rischi per appena 25 miliardi.