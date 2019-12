Clima: se le ambizioni di Conte incrociano il programma della commissione von der Leyen Un'alleanza sul clima, quella tra Italia e Commissione, che potrebbe produrre buoni frutti anche su altri dossier che vedono l'Italia in dialogo costante con Bruxelles a cominciare da quello su fondo Salva Stati e unione bancaria di Gerardo Pelosi

2' di lettura

È uno dei capisaldi del programma di Governo del Conte 2 che ci differenzia dal resto dei Paesi del Sud Europa e soprattutto da quelli di Visegrad (Polonia in testa) che sul clima si sono finora mostrati fin troppo prudenti se non proprio conservatori. Un tema che ci avvicina, invece, ai nordici della Ue e soprattutto è in piena sintonia con il programma della nuova presidente della Commissione Ue,Ursula von der Leyen che ne ha fatto uno degli elementi caratterizzanti del suo esecutivo.

L’alleanza Italia-Commissione

Un'alleanza sul clima, quella tra Italia e Commissione, che potrebbe produrre buoni frutti anche su altri dossier che vedono l'Italia in dialogo costante con Bruxelles a cominciare da quello su fondo Salva Stati e unione bancaria. “Noi sosteniamo assolutamente il piano ambientale” della Commissione europea ha esordito ieri il premier italiano Giuseppe Conte. “Lo vogliamo ambizioso – ha aggiunto - e l'Italia è in prima fila per la transizione energetica perchè abbiamo un primato sulle energie rinnovabili. Stiamo dimostrando la nostra posizione di leadership sul Green New Deal con molte misure nella legge di bilancio”.

Conte: piano clima da aggiornare

Conte ha ricordato che l'Italia ha il suo piano clima da aggiornare a fine anno e siamo il secondo Paese nelle energie rinnovabili. “Per noi l'obiettivo del 2050 è sostenibile – ha annunciato - ma anche per noi ha un costo”. Come a dire non ci sono o solo le compensazioni finanziarie chieste dai Paesi dell'Est Europa come condizioni per concedere il via libera al Green New Deal europeo.

Obiettivo neutralità climatica

Nel suo intervento di ieri al Consiglio europeo Conte ha spiegato che “l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 è di assoluta priorità: culturale, sociale ed economica ma dobbiamo essere più ambiziosi e sono le nuove generazioni a chiedercelo con forza”. Conte si è detto consapevole delle preoccupazioni secondo cui anche l'Europa è indietro su questo terreno. Ma proprio per questo “dobbiamo lavorare insieme per sviluppare tecnologie che facilitino la transizione climatica.Camminare fianco a fianco, ricorrendo anche a strumenti finanziari che consentano di gestire l'impatto sociale ed economico che questi obiettivi comportano. Bisogna perseguire con decisione la sfida del “green new deal” e fare di esso il Manifesto europeo da diffondere nel mondo e da condividere con gli altri popoli”.

Capofila a livello globale

Conte ha proposto l'obiettivo di governare questa transizione e fare da capofila a livello globale su questo traguardo, che in prospettiva potrà creare più occupazione e rendere i nostri sistemi produttivi sempre più competitivi nel medio e lungo termine. Nell'immediato, ha chiesto Cote, tutti gli investimenti nella green economy dovranno essere scomputati dal calcolo del deficit di bilancio. Un linguaggio, questo, che sia pure con alcuni vincoli, trova a Bruxelles pieno diritto di cittadinanza.