Clima, sentenza storica in Olanda: Shell condannata a tagliare di più le emissioni di CO2

3' di lettura

Shell condannata in tribunale a diventare più verde, a costo di tagliare la produzione di idrocarburi. È una sentenza storica – e che potrebbe fare scuola – quella pronunciata in Olanda, dove per la prima volta una società privata viene costretta per via giudiziaria ad allinearsi agli Accordi di Parigi sul clima.

Alla compagnia – che pure si è data uno dei più ambiziosi percorsi di decarbonizzazione nel settore dell’Oil & Gas – è stato ordinato di agire in modo molto più drastico: entro il 2030 dovrà...