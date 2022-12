Clima, storica intesa nella Ue sulle emissioni: chi inquina paga

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – È con sentimenti contrastanti che il mondo economico ha accolto oggi, lunedì 19 dicembre, l'accordo che Parlamento e Consiglio hanno trovato nel fine settimana su una riforma del mercato delle emissioni nocive ETS e la nascita di un nuovo Fondo sociale per il cambiamento climatico. L'intesa è un passo significativo verso la neutralità climatica nel 2050, ma secondo alcuni settori produttivi il compromesso ignora le esigenze delle aziende esportatrici.

Nato nel 2005, il mercato ETS prevede che per poter continuare ad inquinare le imprese industriali debbano acquistare certificati verdi. Mettendo un prezzo alle emissioni nocive, il meccanismo ha certo indotto le aziende a produrre in modo più rispettoso dell'ambiente. L'accordo raggiunto domenica punta a una ulteriore riduzione delle emissioni nocive legate all'ETS del 62% da qui al 2030 rispetto ai dati del 2005 (l'obiettivo è più ambizioso del target proposto dalla Commissione).

Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione europea ridurrà gradualmente dal 2026 fino al 2034 il numero di certificati verdi sul mercato. Nel contempo, i Ventisette adotteranno un dazio ambientale con il quale imporre una specie di tassa alle importazioni più inquinanti (si veda www.ilsole24ore.com del 13 dicembre). Il mercato ETS riguarda numerosi settori, tra i quali le industrie più energivore (dall'acciaio alla ceramica), i settori aereo ed elettrico, il riscaldamento. Nel frattempo, nascerà nel 2027 un mercato ETS-2 dedicato all'edilizia e ai trasporti, così come ai combustibili per settori quali quello manifatturiero.

«L’ETS-2 potrebbe essere rinviato al 2028, se i prezzi energetici fossero molto alti», ha precisato l'eurodeputato liberale francese Pascal Canfin. Inoltre, sarà istituito un tetto per garantire che, nel caso il prezzo di una quota ETS-2 superi i 45 euro, vengano rilasciati 20 milioni di certificati verdi aggiuntivi.Quanto al Fondo sociale per il cambiamento climatico, «questo avrà una dotazione di 86,7 miliardi di euro», ha spiegato in una conferenza stampa l'eurodeputato popolare tedesco Peter Liese.

In primo luogo, il nuovo strumento finanzierà misure temporanee di sostegno diretto al reddito per far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti per il trasporto su strada e il riscaldamento, con un massimo del 37,5% del costo totale stimato di ciascun piano nazionale (si veda Il Sole/24 Ore del 23 dicembre 2021).