Clima: tecnologia e competenze sono meglio di santi e processioni Mentre in Sicilia si prega per la pioggia in Israele si rende potabile l'acqua di mare di Dario Scannapieco

Nei giorni scorsi nel Nisseno, vista la siccità che sta colpendo la Sicilia, 600 persone hanno partecipato a una processione per invocare la pioggia. Negli stessi giorni la Bei avviava l’analisi del finanziamento del secondo impianto di dissalazione di Sorek, in Israele. Un impianto del costo di 400 milioni di euro che potrà produrre 200 milioni di metri cubi di acqua all’anno. Sarà realizzato in public-private partnership – Ppp in gergo – proprio come il primo impianto, che produce 220 milioni di metri cubi di acqua all’anno e che all’epoca della sua realizzazione, dieci anni fa, era il maggiore impianto di desalinizzazione al mondo. Costò oltre 300 milioni di euro e anch’esso fu cofinanziato dalla Bei. Con il nuovo impianto la capacità di produrre acqua da desalinizzatori in Israele raggiungerà i 750 milioni di metri cubi annui. Considerando i consumi medi giornalieri, in Italia tale capacità basterebbe per quasi 10 milioni di persone.

Certo, Israele in questo campo è molto avanti. Ma restiamo in Europa: in Spagna, esistono molti impianti simili. A Barcellona un dissalatore finanziato con i fondi strutturali europei serve da un decennio oltre il 20% della popolazione dell’area. In Italia, nonostante sia una penisola, l’acqua prodotta da dissalatori è pari allo 0,1% del fabbisogno. E i fondi strutturali vengono a volte spesi, arrancando, in progetti di minore utilità economica pur di spenderli. Certo i dissalatori sono impianti energivori, anche se stanno diventando sempre più efficienti. E poi creano il tema dello smaltimento delle concentrazioni saline di scarto. Ma guardando con preoccupazione al futuro un ragionamento su di essi va fatto quanto prima.

L’Italia si presenta con un settore idrico frammentato, una rete (anzi più reti) con perdite superiori al 40% – rispetto al 5% circa per Paesi Bassi e Germania – maggiori nel sud e isole, ossia nelle regioni a maggiore rischio siccità. A ciò si aggiunge un quadro regolatorio complesso con pochi gestori, sui 201 esistenti, dotati della forza finanziaria per fare gli investimenti necessari.

Ragionamento simile si potrebbe fare nel campo dei rifiuti solidi urbani. Altrove una risorsa e per noi un problema la cui gestione in alcuni casi provoca un enorme danno d’immagine per il Paese.

La questione della scarsa capacità di fare fronte a problemi le cui soluzioni richiedono seri e tempestivi piani di investimento va analizzata dal punto di vista culturale (c’è chi si prepara per tempo per gestire future sfide e chi inizia a porsi il problema solo a crisi avvenuta) e da quello amministrativo (la difficoltà e i tempi per tradurre stanziamenti di bilancio in opere concrete sono aumentati). Tutto ciò ha portato a una riduzione della spesa pubblica italiana per investimenti negli ultimi 10 anni: dal 3,66% al 2,23% del Pil, rispetto alla media europea odierna del 2,98% (3,71% nel 2009).