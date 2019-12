Clima, via al summit di Madrid. Guterres (Onu): «Per ora sforzi insufficienti» UUno dei punti chiave riguarda il ruolo di Cina, India e Brasile dopo che gli Stati Uniti hanno avviato la procedura del ritiro di Roberto Da Rin

Italiani sul clima piu' ottimisti degli europei

2' di lettura

Al grande summit sul Clima pare scoccata l'ora del “fare”. Il mantra da ripetere è “agire subito”. Sono queste le intenzioni dei rappresentanti di 196 Paesi riuniti a Madrid da oggi fino al 13 dicembre.

La Cop 25 si svolge a Madrid anche se programmata in Cile, a Santiago, costretta ad annullare l'ospitalità per la grave crisi sociale che investe il Paese sudamericano.



Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stato chiaro: «Per fermare il riscaldamento globale sono in atto sforzi totalmente insufficienti».

Al vertice di Madrid arriverà anche Greta Thunberg

Sono questi i dossier di maggior rilievo sul tavolo dei negoziati della Cop 25: 1 ) rafforzare gli impegni dei piani climatici (Ndc-Nationally Determined Contributions) per tagliare la CO2, 2) fissare le regole sui “Mercati del carbonio”, 3) arrivare a un accordo su come aiutare i Paesi vulnerabili a far fronte agli impatti climatici a cui non possono adattarsi (”Perdite e danni”), 4) decidere come utilizzare le raccomandazioni contenute negli ultimi rapporti su agricoltura e oceani del gruppo intergovernativo degli scienziati per i cambiamenti climatici (Ipcc).



I Paesi stanno tentando (per la terza volta) di fissare le regole sui mercati del carbonio (previste dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi del 2015). Gli esperti dicono che sarà una delle contrattazioni politiche più difficili durante il vertice.