Climate change, andremo al mare nel nord Europa: ecco i Paesi che ci guadagnano

Ricadute positive in Russia e Canada

Oltre alle località balneari dell’Europa del Nord, a beneficiare dei cambiamenti climatici potrebbe essere anche la Russia occidentale. Sul fronte agricolo, mentre cresce ovunque la probabilità di raccolti ridotti (per grano, mais, soia e riso), in alcuni Paesi i rendimenti agricoli potrebbero addirittura migliorare. Ad esempio, la Russia dovrebbe registrare un aumento del 4% nei rendimenti medi entro il 2050.

In particolare la Russia, così come la Germania e il Regno Unito, oggi in base alla sua latitudine viene considerata tra i “paesi freddi”, caratterizzati da livelli molto bassi degli impatti di calore e umidità: man mano che diventeranno più caldi, vedranno diminuire la siccità e aumentare le precipitazioni, cambiando la reazione dei terreni e il reso dei raccolti.

In parallelo, anche il Canada potrebbe migliorare i raccolti agricoli e - più in generale - raccogliere i frutti del cambiamento climatico. Il report Mc Kinsey, infatti, conferma che le aree più esposte ai rischi sono quelle con i livelli di Pil pro capite più bassi, tipicamente aree più povere che si affidano maggiormente alle risorse naturiali e al lavoro all’aperto. Tra queste, l’India potrebbe essere uno dei Paesi più colpiti (entro il 2030 a rischio il 2,5-4,5% di Pil annuo) da ondate di calore superiori alla soglia di sopravvivenza per un essere umano sano, a causa dell’aumento delle temperature e dell’umidità. Al contrario, il Canada potrebbe far fruttare a suo vantaggio l’innalzamento delle temperature, avendo un sistema produttivo più avanzato, e diventare uno dei principali produttori di grano.

Rischio rialzi sui prezzi delle case

Un ultimo aspetto analizzato da Mc Kinsey è l’impatto dei cambiamenti climatici sul mercato immobiliare. I mercati finanziari, infatti, potrebbero anticipare il r iconoscimento del rischio nelle regioni interessate, con conseguenze per il capitale allocato sul fronte assicurativo. Una maggiore

comprensione del rischio climatico potrebbe rendere, ad esempio, non disponibile il prestito a lungo termine oppure potrebbe impattare sui costi del credito o sulla disponibilità (e sui premi) delle compagnie assicurative. In Florida, ad esempio, in base a stime sul passato, si stima che le perdite causate dalle inondazioni potrebbero svalutare le case esposte (cioè a rischio) tra il 15 e il 35% entro il 2050 (pari a un controvalore compreso tra 30 e 80 miliardi di dollari), a parità di altre condizioni.

LA SICCITÀ METTERÀ IN GINOCCHIO IL MEDITERRANEO Percentuale di decennio trascorso nella siccità (Fonte: Centro ricerche Woods Hole)

