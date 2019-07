Il caldo nel 2019: così il clima è diventato emergenza mondiale

Un report dell’Agenzia europea dell’ambiente stima che il trasporto su strada abbia prodotto tra 1990 e 2017 un incremento netto di emissioni pari a 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (una misura che indica l’impatto sul riscaldamento globale di un certo quantitativo di gas a effetto serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica), contro un calo parallelo di 433 milioni di tonnellate registrato dal settore dell’elettricità pubblica e della produzione di calore nello stesso periodo.

Sempre secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il grosso delle emissioni arriva dai trasporti su strada (come auto o mezzi pesanti, responsabile del 72,1% delle emissioni nel 2016, seguiti da trasporto marittimo (13,6%) e trasporto aereo (13,3%, anche se in ascesa del 114% rispetto agli standard del 1990).

Sul banco degli imputati c’è soprattutto l’auto, capace di incidere da sola sul 44% delle emissioni nel segmento dei trasporti . Sull’onda di scandali come Dieselgate, la manipolazione dei dati sulle emissioni Volkswagen (anche se in questo caso di NOX, gli ossidi di azoto), i regolatori internazionali hanno aumentato il pressing sulle quattro ruote e inasprito le regole sul contenimento del suo impatto.

LA PROVENIENZA DELLE EMISSIONI GLOBALI REGISTRATE NEL 2014

Il risultato è che l’industria si sta riconvertendo in chiave eco-compatibile, spingendo su prodotti a basso impatto (come le vetture elettriche) o adattandosi anche all’idea di un’auto fruibile come servizio, ad esempio con le piattaforme di car sharing: auto in condivisione, noleggiabili dal proprio smartphone in sostituzione di una vettura di proprietà.

Il salto progressivo all’elettrico sarà tutt’altro che indolore, anche in termini di tenuta dell’occupazione. Secondo dati di Acea, la European automobile manufacturers association, il segmento dell’auto dava lavoro nel 2016 a oltre 13 milioni di persone. Bisognerà capire quanto lavoro sarà rinnovato o estromesso con i nuovi cicli produttivi, ma la transizione è già nel vivo. Non è un caso se l’ultima edizione del Movin’On, un evento sulla «mobilità sostenibile» organizzato dal gruppo francese degli pneumatici Michelin, ha visto sfilare parecchi marchi di peso come General Motors, Audi, Bmw, Psa e Porsche. A margine, il solo colosso tedesco dell’automotive Volkswagen ha messo sul piatto 30 miliardi di euro entro il 2023 per l’elettrificazione delle sue vetture. «Non è ambizioso pensare di ridurre le emissioni, è che non abbiamo proprio scelta» ha detto in un briefing al Movin’On Florent Menegaux, l’amministratore delegato di Michelin. Un’altra domanda che aleggia è quanto il prodotto al centro della «rivoluzione ecologica», appunto l’auto elettrica, sia davvero immune da impatti ambientali.

Stefano Cernuschi, ordinario di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, fa notare la contraddizione in termine di auto «pulite» che marciano con energia elettrica prodotta alla vecchia maniera. «Se si continua a produrre energia elettrica con vecchi metodi e non si passa a forme di produzione energia decarbonizzate, una macchina a energia elettrica può migliorare l’aria locale. Ma non globale» fa notare Cernuschi.

La geopolitica del climate change

Lo sdoganamento finale è arrivato con l'ingresso della questione nelle agende della politica internazionale. Già nel 1995, come ha ricordato di recente l'Economist, la cancelliera Angela Merkel invitava la società tedesca a «non chiudere gli occhi» di fronte alla necessità di una «protezione climatica».

Due anni dopo sarebbe arrivato il primo trattato internazionale, il Protocollo di Kyoto, siglato nel 1997 e sottoscritto da 192 paesi. Un impegno perfezionato nel 2015 dall'Accordo sul clima di Parigi, un'intesa di dimensioni simili (195 paesi aderenti) e mirata a fissare un tetto di 2 gradi centigradi nella crescita della temperatura. Le ambizioni dei trattati, però, non si sono tradotte necessariamente in risultati.

Donald Trump ha aperto uno dei suoi svariati fronti diplomatici annunciando il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo parigino nel 2020, visto che «non crede» alla teoria del cambiamento climatico.

La Cina ha aderito subito a Parigi e siglato alcune intese bilaterali per contenere le emissioni, incluso una partnership con la Ue nel 2005, ma resta a anni luce dal raggiungimento di standard adeguati: le emissioni di CO2 sono cresciute del 4,7% solo nel 2018, sopra alla crescita comunque robusta (+2,5%) registrata negli Stati Uniti. Stretta fra le due potenze e i rispettivi approcci all'emergenza climatica, la Ue sta cercando di affrancarsi e alzare la posta in palio.

L'OBIETTIVO ZERO-EMISSIONI ENTRO IL 2050

Sulla spinta di paesi come la Germania e la Francia di Emmanuel Macron, Bruxelles ha incluso il contrasto al cambiamento climatico fra le priorità della legislatura 2019-2024. Il traguardo fissato al Consiglio europeo del 21-22 giugno era quello di raggiungere un livello zero di emissioni.

Non è andata proprio così, visto che l’ambizione di un accordo per una Europa «neutrale» si è scontrato sull’ostilità della Polonia ed altri paesi. I vertici Ue devono confrontarsi con ostacoli interni ed esterni, fra litigiosità nel perimetro europeo e la scarsa collaborazione (se non l'ostilità) dei suoi partner internazionali.

Come spiega Martin Nesbit dell'Institute for European environmental policy, un think tank, la Ue è da un lato ostaggio di « una minoranza di paesi riluttanti» a un'azione seria di contenimento delle emissioni. Dall’altro, sottolinea Nesbit, Bruxelles «non può costringere Stati Uniti o Cina a perseguire obiettivi ambiziosi.

Ma può assicurarsi che la sua policy sul commercio incentivi nei fatti una maggiore ambizione in questo senso – dice – In particolare bisognerebbe far sì che le importazioni provenienti da paesi esterni all'accordo di Parigi scontino anche il carbon price (un sovrapprezzo per l'utilizzo di cabronio, ndr)».

Come si esce (forse) dal climate change

Mark Maslin, professore allo University College London, si è dedicato (anche) alla divulgazione scientifica sul cambiamento climatico.

Raggiunto dal Sole 24 Ore, spiega che le priorità in agenda per contrastare il surriscaldamento sono quelle che si leggono, ogni tanto, sulle agende della politica: riforestazione; spingere il più possibile sul passaggio alle rinnovabili; riduzione del consumo di combustili fossili e un taglio alle sovvenzioni, enormi, che foraggiano l’industria.

Un report del Fondo monetario internazionale stima che il settore ha incassato solo nel 2017 l’equivalente di 5.200 miliardi di dollari in sussidi, con buona pace degli annunci sulla «svolta sostenibile» dell’economia globale. Qualcosa sta già cambiando, a partire dalla sensibilità media dei cittadini (o dei consumatori, a seconda di come li si vuole inquadrare).

Maslin cita l’esempio dei cosiddetti climate strike, gli scioperi contro il cambiamento climatico lanciati dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg. I suoi appostamenti settimanali di fronte al Parlamento di Stoccolma, con un cartello di protesta, sono lievitati fino alla dimensione di una mobilitazione globale.

Oggi la sua iniziatrice è una star ascoltata dalle istituzioni, ammirata da milioni di follower sui social e detestata da chi l’accusa di essere un prodotto di marketing orchestrato dai genitori. Greta o non Greta, secondo Maslin, stiamo assistendo a «qualcosa di incredibile» nella storia politica.

I giovanissimi n0n protestano “solo” per un clima alterato dalle abitudini delle generazioni precedenti. Rivendicano un diritto innegabile, quello al futuro: «La politica internazionale si è spaventata per davvero - fa notare Maslin - perché ci sono centinaia di migliaia di persone che dicono: state rovinando il nostro futuro. Comunque lo si veda, è un messaggio politico di rara potenza».