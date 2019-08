Climate change, due gradi in più costano come 27 volte il debito pubblico italiano

Sul climate change il mondo dell’economia e della finanza, abituato a pensare solo a medio termine, non dev’essere miope. Come spiega il capoeconomista di Moody's Analytics, Mark Zandi, «gli effetti più draconiani del cambiamento climatico non verranno avvertiti fino al 2030 e oltre, e non diventeranno particolarmente pronunciati fino alla seconda metà di questo secolo».

Buona parte degli stessi modelli previsionali non si spingono oltre i prossimi trent’anni, spiega Zandi, ma è dal 2050 in poi che la situazione potrebbe davvero sfuggirci di mano se non avremo lavorato sodo. «Il mondo di economia, finanza e politica si concentra sul prossimo anno - continua il capoeconomista di Moody's Analytics - o al massimo sui prossimi cinque, e questo rende difficile una risposta immediata e molto determinata al problema».

Secondo il report, il cambiamento climatico impatterà sull'economia mondiale attraverso sei canali: aumento del livello dei mari, peggioramento della salute, diminuzione della produttività del lavoro, turismo, domanda di energia e soprattutto agricoltura.

Il riscaldamento globale e l’aumento dell’umidità sono destinati a colpire con durezza le economie dei Paesi emergenti localizzati in zone climatiche calde (come Algeria, Malesia, Filippine e Thailandia) ma anche quelle di Stati produttori di petrolio (in particolare Arabia Saudita, Qatar e Oman).