Climate change e paradossi: così i metalli «green» aumentano le emissioni di CO2 Per la transizione energetica sono necessarie enormi quantità supplementari di metalli: dal rame per potenziare le reti elettriche a litio e cobalto per le batterie. Ma accelerare le estrazioni minerarie rischia di far aumentare anziché diminuire le emissioni di CO2: un problema che nell’era di Greta Thunberg i giganti del mining non possono più ignorare di Sissi Bellomo

Climate change, effetto serra e anidride carbonica. A chi diamo la colpa?

4' di lettura

Si nasconde in miniera (e in fonderia) il più insidioso paradosso della transizione energetica. Per avere più auto elettriche, più turbine eoliche, più pannelli solari e quant’altro serviranno enormi quantità supplementari di metalli. Ma per avere più metalli è necessario consumare più energia (il settore è tra i più energivori in assoluto, con oltre il 10% dei consumi totali). E in questo modo le emissioni di CO2 nell’atmosfera rischiano di aumentare anziché ridursi.

La sfida non è di poco conto. Secondo uno studio della Banca mondiale entro il 2050 la produzione di litio dovrà quasi decuplicare, quella di nickel raddoppiare. Per rame e alluminio, di cui abbiamo già sfruttato gran parte delle risorse, potrebbero bastare aumenti più moderati. Ma le vene di minerale sempre meno ricche e meno facili da raggiungere richiederanno tecniche estrattive a maggiore intensità energetica.

Nell’era di Greta Thunberg e dei cortei contro il cambiamento climatico l’industria mineraria non può più permettersi di ignorare il problema. E come nell’Oil & Gas anche in questo settore gli annunci di iniziative “verdi” si stanno rapidamente moltiplicando.

Rame e rinnovabili

L’ultima mossa l’ha fatta la settimana scorsa Bhp Billiton, mettendosi in grado di estrarre rame a zero emissioni da due importanti miniere in Cile: quella di Escondida (che addirittura è la più grande del mondo) e quella di Spence. Il colosso angloaustraliano del mining ha rescisso i contratti per la fornitura di energia da carbone – a costo di accollarsi svalutazioni finanziarie per 780 milioni di dollari – ed è passata alle rinnovabili: 3 TWh l’anno di elettricità pulita arriveranno da Enel Generaciòn Chile per 15 anni a partire da agosto 2021 e altri 3 TWh da Colbùn per 10 anni da gennaio 2022.

LEGGI ANCHE: C'è un cinese, uno svedese e un americano. Scopri di chi è la colpa del riscaldamento globale?