Climate change: gas serra a livelli record con l’aumento dell’uso del carbone

Il mondo che ritorna al carbone per alimentare le sue centrali elettriche libera nell’atmosfera quantità record di gas serra. Lo attesta l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) in un rapporto dell’8 marzo. Nel 2021 le emissioni di anidride carbonica sono balzate del 6%: l’incremento maggiore di sempre porta la CO2 al livello più alto mai registrato. L’esatto contrario di quello che dovrebbe accadere per frenare l’aumento delle temperature globali e il climate change.

Il grande rimbalzo e il ruolo della Cina

Secondo la Iea, le emissioni di CO2 superano abbondantemente il calo che si era registrato nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19. Il rimbalzo delle economie e la ripresa delle attività hanno reso ancora meno realistici i pur tiepidi impegni presi solo qualche mese fa dai leader mondiali, riuniti nella Cop26 di Glasgow.

L’incremento delle emissioni è dovuto soprattutto alla Cina, già prima al mondo per anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera. Nel 2021, le emissioni di CO2 nel Paese sono aumentate di oltre 11,9 miliardi di tonnellate, pari al 33% del totale. La domanda di elettricità in Cina è cresciuta del 10% nel 2021, quando il Pil è balzato dell’8,4%.

Il ruolo del carbone

Prima causa dell’incremento dei gas serra è stato l’aumento dell’uso del carbone, sostiene la Iea. L’impennata del prezzo del gas ha spinto a utilizzare la più sporca delle fonti fossili, quella che, secondo la scienza, dovrebbe essere abbandonata il prima possibile. Lo si è visto anche nell’Europa del Green Deal. E con l’aggravarsi dello shock energetico, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, la situazione non potrà che peggiorare. Il carbone emette il doppio della quantità di anidride carbonica rispetto alle centrali a gas.

«Il passaggio da gas a carbone ha spinto le emissioni globali di CO2, generate dalla produzione di elettricità, di oltre 100 milioni di tonnellate, in particolare negli Stati Uniti e in Europa», sottolinea l’Agenzia.