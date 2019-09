Climate change, una generazione in marcia per difendere la Terra

Il traguardo sarà mancato, a meno di scelte più incisive, che, avvisano scienziati e ambientalisti, devono passare anche e soprattutto dall’abbandono dell’utilizzo del carbone (responsabile del 46% dei gas serra), dalla revoca dei sussidi ai combustibili fossili e dallo stop alla deforestazione: secondo un report di Climate Focus, tra il 2014 e il 2018 (e quindi senza tenere conto dei recenti incendi in Amazzonia), ogni anno, il mondo ha perso 26 milioni di ettari di alberi, una superficie pari a quella della Gran Bretagna, con un balzo del 43% rispetto al periodo 2001-2013. Foreste abbattute in primo luogo per far posto ad allevamenti e per la produzione di soia e olio di palma. Mentre le emissioni di gas serra non diminuiscono al ritmo sperato.

Il risultato sono siccità, aumento del livello del mare, inondazioni, tempeste sempre più violente. In altre parole: il caldo record registrato in Europa nell’estate appena passata, quella dello scioglimento drammatico dei ghiacciai in Groenlandia, dei roghi in Africa, Siberia e Amazzonia, dell’uragano Dorian che ha devastato le Bahamas.

Il prezzo più alto lo pagano e lo pagheranno le popolazioni più povere della terra, le meno attrezzate per reagire ai disastri causati dall’inasprimento dei fenomeni meteorologici e dalla scarsità di acqua. Fenomeni che costringono milioni di persone a lasciare i propri villaggi e che, entro il 2030, secondo la Global Commission on Adaptation, potrebbero spingere sotto la soglia della povertà 100 milioni di abitanti dei Paesi in via di sviluppo.

Per questo, il segretario generale delle Nazione Unite, Antonio Guterres, parla di un nuovo apartheid climatico. Mentre Michelle Bachelet, il commissario Onu per i diritti umani, avvisa: il 40% delle guerre civili degli ultimi 60 anni sono state causate dal degrado delle condizioni ambientali. Nel Sahel, la perdita di terreni coltivabili «sta intensificando la competizione per il controllo di risorse alimentari già scarse». Un processo che esaspera le tensioni etniche e alimenta l’instabilità. La minaccia del climate change è anche geopolitica.