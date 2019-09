Climate change, Greta all’Onu: «Siamo inarrestabili» Al palazzo di Vetro, Greta è stata accolta da un’ovazione. «Milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti e che siamo inarrestabili», ha detto Greta di Gianluca Di Donfrancesco

Ecco il "bump" tra Greta e Obama: 'Siamo una squadra'

Il Palazzo di Vetro dell’Onu apre le porte alla generazione Greta. Il giorno dopo le dimostrazioni di massa che hanno visto milioni di ragazzi scendere in strada in tutto il mondo, sabato 21, una delegazione di giovani attivisti ha dato vita allo Youth Climate Summit, nel quartier generale delle Nazioni Unite. A guidarli, Greta Thunberg, simbolo del movimento e ideatrice dei Fridays For Future, gli scioperi iniziati circa un ano fa contro il cambiamento climatico.

Al palazzo di Vetro, Greta è stata accolta da un’ovazione. «Milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti e che siamo inarrestabili», ha detto Greta, aprendo il vertice accanto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Lunedì, le sedicenne svedese parlerà anche nella sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al Climate Action Summit. Ad ascoltarla ci sono i leader mondiali, chiamati da Guterres a portare al vertice proposte concrete per contrastare il cambiamento climatico.

Guterres ha ringraziato i giovani attivisti per averlo fatto diventare da pessimista a ottimista nella lotta al surriscaldamento globale. «Qualcosa sta cambiando, anche se - ha detto Guterres - non ci siamo ancora perché il cambiamento climatico corre più veloce di noi. E ci sono tante cose che dovrebbero accadere e ancora non accadono», ha sottolineato. «Ma c’è un cambiamento e questo in gran parte è dovuto al coraggio con cui voi giovani avete portato avanti questo movimento», ha detto agli attivisti seduti accanto a lui.