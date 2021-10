Climate change, l’Aiib investirà 50 miliardi di dollari entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fitch plaude al ruolo crescente della Cina nelle banche multilaterali di sviluppo regionali e globali (MDB), in particolare Aiib (Asian Infrastructure Investment Bank) di cui l’Italia è tra i soci fondatori e la New Development Bank. L’Aiib investirà 50 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima entro il 2030, quattro volte gli impegni annuali decisi due anni fa e resi noti in Lussemburgo. A inizio 2021 - ha ricordato il presidente Jin Liqun nella conferenza di presentazione del Summit annuale ospitato dagli Emirati Arabi -, Aiib ha annunciato l’approvazione del 50% dei finanziamenti per il clima entro il 2025, un impegno che intende rispettare in vista di Cop26 di Glasgow a novembre.

Quattro volte l’impegno del 2019

L’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha annunciato che allineerà le sue operazioni agli obiettivi dell’accordo di Parigi entro il 1° luglio 2023 fasandosi già con il prevedibile upgrade in arrivo, a novembre, con il vertice di Glasgow.

La Banca, attualmente, stima di approvare finanziamenti cumulativi per il clima per 50 miliardi di dollari entro il 2030, un importo pari a quattro volte gli impegni annuali di finanziamento per il clima resi noti a partire dal 2019.

All’inizio di quest’anno, ha annunciato di voler destinare al climate change il 50% dei finanziamenti entro il 2025.

Una strategia che Fitch ha approvato favorevolmente, considerando che la Cina è relativamente nuova a questo tipo di strategie di intervento globale per lo sviluppo.