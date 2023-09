Climate change: sei giovani sfidano 33 Stati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gruppo di ragazzi contro 33 Stati: è iniziata il 27 settembre la prima causa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sul climate change. Avrà una portata senza precedenti, coinvolgendo il maggior numero di Stati mai citato in giudizio contemporaneamente. Il procedimento è promosso da sei cittadini portoghesi, il più giovane ha 11 anni, il più ”vecchio” ne ha 24: la generazione che, nei prossimi decenni, sperimenterà sulla propria pelle gli effetti più gravi del surriscaldamento globale.

Violati i diritti umani

L’accusa rivolta ai 27 Governi dell’Unione Europea, più Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Russia, Turchia e Ucraina, è di violazione dei diritti umani per non aver affrontato in modo adeguato il cambiamento climatico. I ricorrenti si sono rivolti alla Cedu, senza passare per i tribunali portoghesi, poiché sostengono che le giurisdizioni nazionali non hanno fatto abbastanza per proteggere i loro diritti e perché affermano che la decisione di agire o meno contro il global warming non può essere lasciata alla discrezionalità degli Stati.

Secondo le argomentazioni illustrate alla Corte, sulla base dell’attuale traiettoria del riscaldamento globale, i ricorrenti rischiano di subire ondate di calore di oltre 40 gradi, che dureranno per almeno 30 giorni. Si sottolinea inoltre l’esposizione a rischi crescenti, derivanti da altri fenomeni, come incendi, tempeste e malattie infettive. Queste minacce causerebbero ai ricorrenti ansia invalidante, che è un altro tema chiave del caso.

Sentenze vincolanti

Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono legalmente vincolanti per i Paesi membri e la mancata osservanza fa scattare multe pesanti. La decisione è attesa per la prima metà del 2024. Un verdetto di colpevolezza potrebbe costringere i Governi ad accelerare i piani di taglio delle emissioni di gas serra. Questo è l’obiettivo dei ricorrenti, che non chiedono un risarcimento economico. «Abbiamo presentato prove che dimostrano che gli Stati hanno il potere di fare molto di più per regolare le loro emissioni di gas serra, ma stanno scegliendo di non agire», ha dichiarato l’avvocato Gerry Liston, della Global Legal Action Network, che sostiene i ricorrenti. Una condanna «sarebbe come un trattato vincolante imposto dalla Corte agli imputati», ha aggiunto Liston. Inoltre, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno un’influenza sulle cause discusse nei tribunali nazionali.

«Senza un’azione urgente per ridurre le emissioni, il luogo in cui vivo diventerà presto una fornace invivibile», ha dichiarato uno dei ricorrenti, il ventenne Martin Agostinho.