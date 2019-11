Climate change, tegola sull’Italia: dal 2050 costerà l’8% del Pil

Le previsioni climatologiche per predire gli impatti futuri

«Questo consente di avere una risoluzione spaziale molto più dettagliata, nell’ordine di 100, 50 o addirittura di 10 chilometri quadrati come in questo studio, anziché riferirsi a medie nazionali. Combinando i dati economici con i dati climatici, entrambi ad alta risoluzione spaziale, possiamo comprendere la relazione storica tra temperatura e crescita economica a livello di cella geografica, per poi usare le previsioni climatologiche per prevedere quali saranno gli impatti economici in quelle aree nel futuro».

«Siamo stati in grado di calcolare che la temperatura ottimale per l’economia del Paese, quella che consente di massimizzarne la performance economica, è 11,5 gradi centigradi» afferma Shouro Dasgupta, ricercatore presso la divisione Economic Analysis of Climate Impacts and Policy della Fondazione CMCC. «Tuttavia, se guardiamo alla mappa dell’Italia, vediamo che la temperatura è molto variabile tra il Nord e il Sud del Paese e che già oggi in alcune regioni la temperatura media supera tale valore, comportando una riduzione della crescita economica come conseguenza degli impatti dei cambiamenti climatici». Ne deriva che il futuro riscaldamento continuerà a impattare negativamente su queste regioni.

