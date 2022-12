Clinica veterinaria Arcella e Paluani passano di mano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guardando alle operazioni straordinarie compiute a NordEst, indicazioni interessanti arrivano guardano alle attività coinvolte. A livello settoriale, in testa alla classifica c’è il settore industrial products con 38 transazioni, seguito dal consumer products (24), dal settore tecnologico (17), medicale (7) e altri. All’interno del settore industrial products spiccano l’acquisizione a opera di 21 Investimenti della società vicentina Energreen, operante nella produzione di macchinari per la manutenzione del verde professionale, l’investimento da parte di Guala Closure di Labrenta, società di Vicenza specializzata in chiusure luxury di bottiglie di liquori, vino e acqua e l’acquisizione da parte del fondo di private equity Quadrivio della vicentina SKA, leader nella progettazione di impianti avicoli. Fra le transazioni del settore consumer products, da segnalare l’acquisizione della azienda del dolciario tradizionale veronese Paluani, produttrice di pandori e panettoni, a opera di Sperlari, e di Ekalab, società di Treviso operante nella produzione di integratori alimentari, a opera del fondo di private equity Alcedo. Cresce l’interesse verso le società del settore information technology, fra le più rilevanti l’acquisizione da parte del gruppo americano Motorola Solutions della vicentina Videotec, produttrice di sistemi di video sicurezza “rugged”, cioè progettati per resistere in condizioni ambientali difficili, come ad esempio porti, trasporti, infrastrutture critiche e oil&gas e l’acquisizione di SMC Treviso, società attiva nei servizi di system integration e sviluppo di application per digital transformation, da parte di DGS, portfolio company di H.I.G. Capital. Il settore medicale ha visto entrare a far parte del gruppo francese Moria la padovana Alchimia, uno dei principali produttori di dispositivi medici per la chirurgia oftalmica e per le banche dei tessuti e il gruppo svedese Anicura, gruppo di ospedali e cliniche veterinarie, sbarcare in Veneto con l’acquisizione di Clinica Veterinaria Arcella, società con sedi a Padova e Vicenza, che offre cure specialistiche e assistenza veterinaria agli animali domestici.