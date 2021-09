Cloud, bando per Polo strategico sarà aggiudicato entro 2022

1' di lettura

La Strategia Cloud Italia si articolerà in fasi successive a cominciare dalla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale: «al più tardi» entro la fine del 2021 si procederà a pubblicare il bando di gara per la realizzazione del Psn. E sempre «al più tardi entro la fine del 2022 dovrà avvenire l'aggiudicazione del bando di gara».

È quanto emerso dagli indirizzi presentati oggi in conferenza stampa o per la presentazione della Strategia Cloud Italia dal ministro per l’Innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao per quanto attiene la migrazione delle amministrazioni sul cloud la cui conclusione è indicata entro la fine del 2025. Nella fase di migrazione verrà data precedenza alle Pac che attualmente operano con data center propri classificati, secondo il censimento Agid del patrimonio Ict della Pa, in Categoria B (con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la continuità dei servizi). «A giorni ci aspettiamo proposte per il polo strategico nazionale», ha detto Colao.

Pa migrazione sul cloud conclusa entro il 2025

La migrazione della Pubblica Amministrazione sul cloud dovrà concludersi entro il 2025, «attraverso un processo uniforme per tutte le amministrazioni». È quanto prevede la Strategia Cloud Italia illustrata dal ministro. È previsto in particolare, si legge, che «a partire dalla fine del 2022 le amministrazioni avvieranno la migrazione verso il cloud qualificato che dovrà concludersi entro la fine del 2025.

Colao: aiuteremo Pa sul territorio, collaborazione attiva con Brunetta

«Saremo sul territorio per aiutare le pubbliche amministrazioni a fare la migrazione - ha assicurato Colao -. Abbiamo fatto un lavoro ben concertato con il ministro Brunetta».