Cloud computing, da Aws investimenti in Italia per 2 miliardi di euro entro 2029

Amazon Web Services (AWS) annuncia che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia entro il 2029. Un nuovo studio, pubblicato oggi, illustra l’impatto degli investimenti futuri in ambiti quali l'innovazione tecnologica, la creazione di posti di lavoro, le reti di fornitori locali, e il supporto della comunità. “I nostri piani di investimento - dichiara in una nota Carlo Giorgi, Managing Director di Amazon Web Services Italy - contribuiranno per circa 3,7 miliardi di euro al pil italiano entro il 2029 grazie anche alla nostra Regione AWS di Milano».

L’investimento comprende sia le spese in conto capitale che quelle operative per la creazione e il funzionamento della Regione AWS Europa (Milano), comprese tutte le spese di cassa direttamente attribuibili al progetto, come l’importazione di apparecchiature e software altamente specializzati e proprietari, e le spese nazionali per la progettazione e le operazioni. L’investimento nella Regione AWS sosterrà, in media, una stima di 1.155 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) all’anno entro il 2029. Questo investimento sostiene l’occupazione nella catena di approvvigionamento dei data center, come telecomunicazioni, edilizia non residenziale, generazione di elettricità, manutenzione delle strutture e operazioni del data center.

E ora una nota metodologica. Per calcolare l’impatto economico degli investimenti nei data center per “AWS Economic Impact Study: AWS Investment in Italy”, è stata utilizzata la metodologia input-output. I modelli input-output misurano l’impatto dell’espansione o della contrazione di un’attività economica su altre attività economiche e sull’economia locale nel suo insieme.