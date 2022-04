Cloud, lavoro ibrido e sostenibilità: la ricetta Microsoft per la crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lavoro ibrido per valorizzare il capitale umano, cloud intelligente per ripensare la creazione di valore e sostenibilità per promuovere una crescita più inclusiva – questi i temi al centro di “Ambizione Italia: Digital Innovation Summit”. Seguendo queste tre direttrici si sviluppa l'impegno di Microsoft per sostenere l'innovazione delle aziende pubbliche e private oggi alle prese con importanti priorità: sicurezza, nuovi modelli di lavoro e discontinuità della supply chain. La risposta è il Cloud Computing, che può generare un extra-PIL pari a 20 miliardi al 2025. L'impegno di Microsoft si muove in questa direzione, con una piattaforma Cloud adatta alle esigenze di diverse industry, 20 miliardi di dollari in R&D e 1 miliardo di investimenti all'anno in Cybersecurity.



Fondamentale il ruolo delle alleanze. Facendo squadra con Poste Italiane, PwC, Reale Mutua, UniCredit e Vodafone, Microsoft aiuta le aziende italiane a cogliere il potenziale del PNRR e in particolare ad accelerare la digitalizzazione delle PMI. Mettendo a fattor comune tecnologia, servizi e competenze, Microsoft e le aziende partner accompagnano attraverso programmi congiunti le PMI in un processo volto a migliorare produttività e resilienza. Inoltre, l'Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance - di cui fanno già parte Accenture, Avanade, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group - intende supportare le organizzazioni pubbliche e private nel proprio percorso d'innovazione grazie a servizi cloud locali e sicuri.



“Il Digitale dispiega tutto il proprio valore quando si tratta di inaugurare nuovi modelli di collaborazione e valorizzazione del capitale umano, di fare leva su Cloud e dati per infondere intelligenza nei processi verso una nuova produzione di valore, nonché di dare avvio a modelli di business più inclusivi e sostenibili. L'impegno di Microsoft, in sinergia con l'ecosistema dei partner, è quello di aiutare sempre più realtà in Italia a cogliere i benefici del digitale. Si tratta di un'opportunità incredibile per la competitività delle imprese e del nostro Paese, basti pensare che il PNRR mette a disposizione 191,5 miliardi di euro di fondi, di cui oltre la metà potenzialmente collegati a soluzioni Cloud”, ha commentato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.



LAVORO IBRIDO

Nell'ultimo biennio il mondo del lavoro ha subito profonde trasformazioni. Secondo l'ultimo Work Trend Index di Microsoft, il 54% degli Italiani è ora più propenso a dare priorità a salute e benessere e il 37% è disposto a prendere in considerazione un nuovo impiego. Secondo il 49% dei dirigenti aziendali la vera sfida sarà la capacità di ingaggiare i dipendenti. Al centro del Digital Innovation Summit una riflessione sui nuovi modelli di collaborazione nell'era dell'Hybrid Work. Un esempio arriva da IMA, che grazie a Cloud, Mixed Reality e a Teams ha introdotto un nuovo modo di lavorare più digitale, garantendo assistenza da remoto, consentendo agli esperti di cooperare a distanza tra loro e con i clienti presso gli impianti. Interessante anche l'esperienza di UniCredit, che ha adottato Microsoft 365 e Teams con l'obiettivo di semplificare la collaborazione e la condivisione di informazioni.



CLOUD INTELLIGENTE

Il Cloud sta già impattando interi settori, anche in virtù di un approccio data-driven. È un mercato in forte crescita: il 65% delle aziende italiane utilizza piattaforme cloud (Eurostat) ed è stato calcolato che le aziende che mettono l'uso intelligente dei dati al centro della propria strategia crescono di più rispetto alla media dell'Industry e possono avere una crescita degli utili dal 15 al 25% (McKinsey).

Interessante il caso di CRIF, che, insieme a Microsoft, ha sviluppato CRIF Lending Journey, una soluzione di instant lending in cloud volta a innovare la customer experience nel credito. Altro esempio del valore del Cloud è quello del Gruppo Prada, che sta facendo leva sulla tecnologia come elemento differenziante nell'interazione con il cliente, nella gestione dei dati e nella creazione di nuovi servizi. Il Gruppo sta investendo nel Data Lake sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. L'approccio data-driven contraddistingue anche la strategia di Salvagnini, che insieme a Microsoft ha dato vita a LINKS, integrando nei propri macchinari servizi intelligenti di monitoraggio.



SOSTENIBILITÀ

Le imprese mostrano una crescente attenzione alla sostenibilità e il digitale può contribuire all'abbattimento delle emissioni fino al 10% entro il 2030, circa 37 milioni di tonnellate di CO2 annue. Esempio concreto di sostenibilità è quello di Chiomenti, che ha scelto di adottare device più moderni e sostenibili, in una logica di migliore collaborazione tra i professionisti, ma anche di rispetto per l'ambiente. Lo studio ha puntato sulla linea Surface, in quanto ruota intorno a un concetto di integrità a 360°, dalla progettazione, alla supply chain, all'utilizzo del prodotto fino allo smaltimento. Significativa anche la collaborazione di Snam con Microsoft, che testimonia come il Cloud possa contribuire ad abilitare la trasformazione digitale di un player dell'energia, ottimizzando la gestione della rete, riducendo le emissioni e migliorando la cyber-resilienza.