Club del Sole acquisisce la società Gestione Campeggi con un portafoglio di 4 family camping village 5,5 milioni di euro i ricavi addizionali, + 10% rispetto al fatturato 2019. Club del Sole punta ai 3 milioni di presenze nel 2021

Francesco Giondi - Consigliere Delegato Club Del Sole

Club del Sole ha concluso l'acquisizione della Società Gestione Campeggi S.r.l., con un portafoglio di 4 Family Camping Village localizzati lungo la costa ravennate: il Villaggio Pineta a Milano Marittima, il Villaggio del Sole a Marina Romea, il Villaggio Riva Verde a Marina di Ravenna, il Villaggio dei Pini a Punta Marina Terme.

Le quattro strutture impiegano 50 collaboratori tra fissi e stagionali e occupano una superficie complessiva di 200.000 mq, con 330 unità tra bungalow e mobilhome e 250 piazzole di sosta dedicate a camper, roulotte e tende. L'acquisizione della Società Gestione Campeggi porterà ricavi addizionali per 5,5 milioni di euro, pari al 10% del fatturato 2019. Grazie al piano di investimenti e acquisizioni portato a termine negli ultimi 12 mesi, Club del Sole punta ad incrementare le presenze, raggiungendo nel 2021 i 3 milioni annuali.

Nell'ultimo anno Club del Sole ha acquisito infatti 6 nuove strutture, con un piano di investimenti strutturato e ambizioso e sempre in sinergia con gli Enti Locali e il Demanio di Stato. E' salito così a 21 il numero totale dei Camping Village del network, localizzati in 7 regioni italiane. Oltre ai 4 Camping Village della riviera ravennate, nel 2020 sono entrati a far parte del network Club del Sole anche il Family Camping Village La Risacca di Porto Sant'Elpidio nelle Marche e il Family Camping Village Italia a Viareggio nel cuore della Versilia.

“L'acquisizione odierna completa il piano strutturato di investimenti che avevamo programmato negli ultimi 12 mesi – ha dichiarato il Consigliere Delegato Francesco Giondi – Per la prima volta nella sua storia Club del Sole acquisisce una Società che gestisce 4 camping village: una realtà importante, che è stata fino ad oggi la seconda del settore sulla Riviera Romagnola per numero di campeggi gestiti. La scelta della Romagna non è casuale: ci consente infatti di confermare e rafforzare la nostra leadership su questa Riviera, dove siamo storicamente presenti con altri 7 camping village. Desidero infine ringraziare la compagine azionaria della Società Gestione Campeggi, per l'eccellente lavoro svolto a favore delle aziende e del territorio ”.

Con oltre 1,2 milioni di mq di spazi aperti, Club del Sole è il leader italiano della vacanza outdoor sul mare e gestisce 21 Family Camping Village in 7 regioni italiane, di cui 19 affacciati sulle più belle spiagge della penisola.