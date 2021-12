ClubDealOnline con gli Alumni della Luiss per investire in startup

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

ClubDealOnline, piattaforma di private crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob, e ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 100% online autorizzata e vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico, hanno siglato un accordo con Luiss Alumni 4 Growth (LA4G), l'Investment Club composto esclusivamente da laureati della Luiss, che in soli due anni ha investito in otto start up attraverso operazioni di club deal. Presidente di LA4G è Emma Marcegaglia, già presidente di Confindustria, Eni e BusinessEurope. Amministratore delegato è il ceo di Askanews Daniele Pelli. Tra i consiglieri di amministrazione ci sono Luca Maestri, vicepresidente e direttore finanziario di Apple, e Patrizia Micucci, direttore generale di Neuberger Berman e consigliere indipendente del Sole 24 Ore.

«Grazie a questa partnership, LA4G semplifica la gestione di tutte le future operazioni di club deal, garantendo ai membri dell'Investment Club della Luiss un processo snello e a costi contenuti, che beneficia dell'expertise tecnologica e dei servizi interamente digitali, seamless e di semplice utilizzo offerti da ClubDealOnline e da ClubDealFiduciaria», si legge in una nota.

Loading...

La partnership, inoltre, segnerà la nascita di LA4G ClubDealOnline Platform, piattaforma dedicata esclusivamente a LA4G, basata sulla piattaforma tecnologica di ClubDealOnline, che consentirà agli Alumni della Luiss di gestire online e da remoto i propri investimenti in un'unica sede. LA4G ClubDealOnline Platform consente a LA4G di semplificare i processi operativi e di ridurre i costi di ogni club deal, in quanto non dovrà più essere costituito un veicolo apposito per ogni singola operazione. L'utilizzo della piattaforma semplificherà inoltre l'invio della documentazione ai fini dei benefici fiscali e la cessione delle partecipazioni.

«Essere stati scelti da una realtà prestigiosa come Luiss Alumni 4 Growth è per noi motivo di orgoglio - ha commentato Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDealOnline e presidente di ClubDealFiduciaria -. La partnership con LA4G conferma la validità della nostra soluzione, che può essere utilizzata anche in modalità round as a service, cioè al servizio di terze parti che hanno autonomamente individuato opportunità di investimento». EGiovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss ha aggiunto: «Il successo di LA4G nei suoi primi 30 mesi di vita, durante i quali sono stati conclusi nove investimenti, ci ha indotto a rendere più efficiente il modello di governance dei singoli club deal. Dopo un’accurata selezione abbiamo deciso di affidarci a ClubDealOnline per gestire tutte le nostre prossime operazioni. Grazie alla semplicità di utilizzo di LA4G ClubDealOnline Platform, inoltre, potremo, in uno sviluppo futuro, allargare il nostro gruppo di investitori, coinvolgendo tutti i 50mila Alumni Luiss nel mondo».