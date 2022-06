ClubDealOnline lancia l’aumento di capitale da 3 milioni per Homepanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

ClubDealOnline – la piattaforma di private crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob – ha avviato un aumento di capitale da 3 milioni di euro per Homepanda, agenzia immobiliare online dal modello “ibrido”, che unisce alla presenza sul territorio di agenti immobiliari un’avanzata tecnologia per migliorare l’esperienza di chi vende o mette in affitto una casa. La raccolta si svolgerà in modalità multicanale, sia attraverso la piattaforma 100% digitale di ClubDealOnline, sia tramite la partnership commerciale con il Private Banking di Banca Sella.

Non solo. Investcorp – punto di riferimento internazionali nella gestione di investimenti alternativi – supporterà la crescita di Homepanda mediante il suo investimento in CloudCare spa.

Loading...

La società

Fondata nel 2018, Homepanda è una vera e propria tech company che grazie alla digitalizzazione della documentazione e dei processi, come il monitoraggio dell’andamento degli immobili sul mercato, è in grado di offrire, a fronte di flat fee iniziali altamente competitive, tutti i servizi necessari alla compravendita e all’affitto di una proprietà. Tra questi ci sono, ad esempio, la valutazione dell’immobile, la consulenza tecnico-legale e una campagna di marketing ad hoc per posizionare al meglio l’annuncio sul mercato. Basata principalmente a Roma e Milano, Homepanda nasce grazie alla solida esperienza del team nel settore immobiliare e digitale e può contare su una rete di 30 dipendenti e collaboratori presenti in 11 città italiane, le quali da sole rappresentano circa il 36% del totale delle compravendite immobiliari nel nostro paese.

Gli obiettivi della raccolta

Con il capitale raccolto, l’azienda intende supportare i progetti futuri, accrescere il numero di città in cui è presente, ampliare sia il team interno sia il numero di agenti, creare progetti di formazione, in particolare una speciale Academy per agenti immobiliari, e rafforzare l’area marketing. «Siamo particolarmente fiduciosi sulla crescita futura del business di Homepanda – ha affermato Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDealOnline – azienda in grado di coniugare la tecnologia e lo sviluppo immobiliare. Il mercato del Real Estate nel nostro paese ha dimensioni estremamente significative: oltre 700mila compravendite di immobili residenziali all’anno, con un valore medio di 196mila euro per un totale di 6 miliardi di euro di provvigioni di mediazione transate, che pongono l’Italia al secondo posto in Europa. È un mercato altamente frammentato, basti pensare che sul territorio italiano sono presenti circa 50mila agenzie immobiliari e che il 40% delle compravendite avviene ancora tra utenti privati, a dimostrazione di un ampio potenziale di crescita. Attraverso la centralizzazione, la standardizzazione e l’ottimizzazione di tutti i processi chiave aziendali, Homepanda può offrire un servizio di alta qualità, scalabile e replicabile a livello nazionale. La scelta di supportare Homepanda è stata presa, come nostro consueto modello, al termine di un lungo processo di scouting del nostro team, che ci segnala le migliori opportunità di investimento in scale-up e Pmi innovative italiane».

«È un momento importante per la nostra società, – ha dichiarato Alessandro Alberta, ceo di Homepanda – abbiamo dimostrato che il modello è efficiente. Grazie alla tecnologia oggi siamo in grado di gestire temi essenziali al processo con un livello di dettaglio molto importante: conosciamo, ad esempio, le tempistiche di permanenza online degli annunci di vendita in tutta Italia e le eventuali singole variazioni di prezzo. Ancora dopo 4 giorni dalla pubblicazione di un nostro annuncio di vendita, siamo in grado di sapere se il prezzo di pubblicità porterà ad una vendita oppure no. Sono questi – a parer nostro – gli elementi differenzianti che pongono Homepanda come realtà immobiliare di nuova generazione».