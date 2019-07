Clubman cambia stile e arriva fino a 306 cv Restyling di metà carriera per la wagon inglese: ora più connessa e potente di Simonluca Pini

2' di lettura

Spazio a bordo, stile rivisto, ambiente connesso e una gamma in grado di rispondere a tutte le esigenze. Sono questi i principali punti di forza della Mini Clubman restyling, aggiornata nel design e con la novità più importante nascosta sotto al cofano grazie all’introduzione della motorizzazione 2.0 biturbo da 306 cavalli montata sulla John Cooper Works.

Se i 75 cv aggiunti rispetto al modello precedente hanno portato in dote uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 4.9 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h, la Clubman Jcw ha detto definitivamente addio alla trasmissione manuale per lasciare spazio al cambio automatico a 8 rapporti abbinato alla trazione integrale All4.

Il restyling ha introdotto una serie di novità visibili a occhio nudo come le nuove grafiche, gli spoiler dedicati, le tinte a contrasto per i gusci degli specchi retrovisori ed il tetto, la fanaleria full Led con l’Union Jack nei proiettori posteriori e cerchi in lega fino a 19 pollici. A bordo lo schermo a centro plancia può arrivare fino a 8.8” e l’ambiente è connesso grazie alla Sim 4G. Insieme alle opzioni Connected Navigation e Connected Navigation Plus, è possibile utilizzare il servizio di informazioni sul traffico in tempo reale, con i dati sulla situazione, il Concierge Service personale, la piattaforma Internet Mini Online e Apple CarPlay. Continua a mancare, nonostante la maggiore diffusione, Android Auto.

La nuova motorizzazione porta in dote un sound più coinvolgente emesso dai due tubi di scarico posteriori, mentre i 450 Nm di coppia massima erogati fra 1.750 e 4.500 giri/min sono sinonimo di grande elasticità di marcia.

Il pacchetto tecnico aggiunge dotazioni come l’assetto ribassato, il telaio modificato e il differenziale autobloccante montato all’anteriore. Alla voce freni la novità inglese monta un impianto con dischi da 360 mm all’anteriore e da 330 al posteriore.