Cluster Alisei, nominato il nuovo Comitato scientifico

Cluster Alisei nomina il nuovo Comitato scientifico. Si tratta di sei esperti di alto livello nel campo delle Scienze della Vita, che avranno il compito di supportare le attività del cluster per il mandato 2023-2024, assicurando che le iniziative siano allineate con gli obiettivi strategici dell’organizzazione.



Il nuovo Comitato scientifico ha funzione consultiva degli organi di indirizzo della Commissione direttiva ed è chiamato a valutare la qualità scientifica dei progetti del Cluster, supportando la Commissione nelle diverse attività di promozione del settore.

Con l’insediamento del nuovo Comitato scientifico, Alisei conferma il suo impegno a sostenere la crescita e lo sviluppo del settore delle Scienze della Vita in Italia e a promuovere la collaborazione tra ricerca multidisciplinare, industria farmaceutica-biomedicale e istituzioni pubbliche.

L'esperienza e le competenze dei nuovi membri del Comitato Scientifico contribuiranno a rafforzare ulteriormente la posizione del Cluster Alisei come attore chiave nell’ecosistema delle Scienze della Vita e del One Health. «Le innovazioni che scaturiscono dall'attività di ricerca pubblica e privata nelle scienze della vita rappresentano un'occasione straordinaria di avanzamento della qualità di vita. Sono orgoglioso che scienziati di fama internazionale abbiano aderito al nostro progetto in Alisei, contribuendo con il loro autorevole indirizzo a promuovere il valore questo meraviglioso settore» ha commentato Massimiliano Boggetti, presidente del Cluster Alisei.

I sei nuovi membri nominati

Anna Cereseto, professoressa di Biologia molecolare dell'Università di Trento, direttrice vicaria del dipartimento Cibio (Cellular, Computational and Integrative Biology) e Group Leader del Laboratory of Molecular Virology; fondatrice di Alia Therapeutics.