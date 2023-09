CMC, con KKR raddoppia utili e personale e condivide i risultati finanziari con i lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’azienda ha successo, in cinque anni raddoppia gli utili e i dipendenti e cosa fa? Decide di avviare un programma per condividere i risultati finanziari con i suoi lavoratori. È in estrema sintesi quello che è successo in un’azienda di Città di Castello, in provincia di Perugia, la CMC Packaging Automation che offre soluzioni di packaging on-demand, con un forte orientamento alla sostenibilità. La particolarità della storia sta nel fatto che l’azienda è entrata a fare parte del portafoglio del fondo KKR che ha colto la sfida della partecipazione dei lavoratori ai risultati e li sta spronando così a creare valore aggiunto all’interno e all’esterno. Il ceo di CMC, Francesco Ponti, spiega che «la società è incentrata sulle persone, e questa decisione rappresenta il coronamento del nostro impegno costante e della nostra dedizione verso i dipendenti. Nel 2020, quando l’azienda ha inaugurato un nuovo capitolo della propria storia, è stato fondamentale trovare un partner strategico che, oltre a consentire a CMC di migliorare ulteriormente i risultati già ottimi a livello di prestazioni e crescita, continuasse a dare la massima priorità all’elemento che costituisce la spina dorsale del nostro business: le persone».

La strategia

Il programma si chiama Shared Success Program (SSP) e riconosce l’impatto positivo che i dipendenti hanno sull’azienda e sulle comunità locali. «Se le persone hanno successo, anche l’azienda ha successo», osserva Ponti. In futuro è destinato a diventare un aspetto importante nella strategia generale di investimento nel personale, al pari della cultura della responsabilità. «Prevediamo che questo programma determinerà un’ulteriore accelerazione dell’espansione aziendale, permettendoci al tempo stesso di condividere il valore economico generato dal nostro impegno collettivo», continua Ponti.

Il raddoppio degli utili

Da quando KKR ha investito in CMC, nel 2020, l’azienda ha più che raddoppiato i suoi utili, così come è quasi raddoppiato il suo personale. In questo periodo, CMC ha anche consolidato la sua presenza internazionale, espandendosi in Germania, Francia e nel Regno Unito e ampliando le sue strutture nel Nord America con un nuovo centro di vendita, assistenza e formazione. Pedro Godinho Ramos, direttore del Global Impact di KKR sottolinea come «i dipendenti di CMC continuino a contribuire in tanti modi diversi alle straordinarie performance di questa azienda. Abbiamo sperimentato in prima persona i potenziali effetti di programmi come SSP sulle singole persone e sul business. Quando investi nelle persone, i risultati positivi sono assicurati». Numerose le partnership, tra cui spicca la collaborazione con l’Amazon Climate Pledge Fund, un programma di investimenti di venture capital da 2 miliardi di dollari che ha investito anche in CMC per supportare lo sviluppo di tecnologie e servizi legati alla sostenibilità che aiuteranno Amazon a raggiungere il proprio obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di CO2.