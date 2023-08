Cmc Markets in rosso a Londra, lancia warning su utile per “attività sottotono”

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cmc Markets in caduta alla Borsa di Londra, dopo avere lanciato un avvertimento sui conti a causa dell'ulteriore peggioramento dell'attività. Il titolo della piattaforma di trading online attorno alle 11 accusa una flessione dell'11% a 108,60 pence. Da inizio anno la quotazione ha perso oltre il 50 per cento.

Per piattaforma «condizioni del mercato sottotono»

In un aggiornamento - non previsto - sull’evoluzione dell'attività, Cmc Markets ha spiegato che «le condizioni sottotono del mercato» comunicate alla fine di luglio «sono proseguite durante il mese di agosto» e hanno causato un calo del 20% dei proventi netti da trading e investimenti. In particolare «agosto ha registrato un contesto più difficile con una monetizzazione significativamente più bassa dell’attività di trading dei clienti». Il 27 luglio la società aveva avvertito che «le calme condizioni di mercato» del primo trimestre (aprile-giugno) erano proseguite all'inizio del secondo, ma erano in parte controbilanciate dai maggiori ricavi da interessi, risultando in un utile operativo in linea con lo scorso anno.

Stimato utile 2024 in calo rispetto all'esercizio precedente

Ora Cmc avverte che «se le condizioni di mercato osservate finora dovessero continuare per il resto dell’esercizio finanziario 2024, allora si prevede che l’utile operativo sia compreso tra 250 e 280 milioni di sterline», in calo rispetto ai 288 milioni realizzati nell’esercizio 2023. Le previsioni di costi operativi restano invariate a 240 milioni, precisa la società, in leggero aumento rispetto ai 236 milioni dell’esercizio precedente. Cmc pubblicherà il 16 novembre i conti per il semestre che si concluderà il 30 settembre prossimo.