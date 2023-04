Cna, week end pasquale da tutto esaurito: italiani e stranieri a livelli 2019, boom prenotazioni nei borghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il turismo sorride di fronte allo scenario che si va delineando in queste ore: quello di una Pasqua da tutto esaurito, nonostante la probabilità di qualche capriccio atmosferico. Con il buon momento per l'industria del tempo libero che si prolungherà per l'intera settimana post-pasquale. Grazie anche al contributo dei vacanzieri provenienti da oltre confine, a livelli da record per la prima metà di aprile. A delineare questo scenario è un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra gli iscritti all'associazione di tutta Italia.

Tre milioni di turisti pernotteranno almeno una notte in alberghi o altre strutture

Nel complesso saranno tre milioni i turisti che pernotteranno perlomeno una notte in strutture alberghiere o extra alberghiere. Con il risultato di raggiungere se non addirittura superare i livelli del 2019, ultima stagione prima dell'epidemia di Covid. Oltre due milioni saranno gli italiani, intorno al milione gli stranieri.

Movimento economico da quattro miliardi

Per un movimento economico complessivo che raggiungerà i quattro miliardi di euro, escluso ovviamente l'apporto degli escursionisti domestici, che limiteranno la loro “vacanza” a una di gita di un solo giorno, e di quanti si recheranno nelle seconde case.

Da dove provengono i turisti stranieri

I Paesi di origine dai quali stanno affluendo in Italia in maggior numero i turisti stranieri sono, per quanto riguarda l'Europa, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l'Olanda, per quanto riguarda gli altri continenti, gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, il resto dell'Asia e in genere l'area mediterranea e mediorientale.

Tra le destinazioni più richieste anche Catania e Ravenna

Grazie soprattutto al contributo dell'afflusso estero le città e i borghi d'arte sono destinati a vivere un momento eccellente. Tra le città a primeggiare come meta attrattiva saranno Venezia, Roma, Milano, Firenze, Napoli. Previste in gran spolvero pure Torino e Palermo, Catania e Verona, Genova e Ravenna.