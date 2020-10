Cncc, Roberto Zoia eletto presidente fino al 2023 Nominati anche quattro membri dell’ufficio di presidenza di Paola Dezza

(IMAGOECONOMICA)

Nominati anche quattro membri dell’ufficio di presidenza

2' di lettura

È stato nominato all’unanimità nuovo presidente del Cncc, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Roberto Zoia. La nomina riguarda il triennio 2020-2023.

Roberto Zoia, che ricopre il ruolo di direttore sviluppo e gestione patrimonio di Igd Siiq, sarà affiancato alla guida del Cncc da altri quattro membri dell’Ufficio di Presidenza: Luca Lucaroni (Eurocommercial Properties), che ricoprirà la carica di Vice Presidente vicario, Marco De Vincenzi (Klepierre), nel ruolo di Responsabile Finanza e Tesoreria, Roberto Bramati (Spazio Futuro Group) e Renato Cavalli (Prassicoop) saranno Vice Presidenti.



Eletti anche i 32 membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle sei categorie di aziende associate.

«Da anni sono parte attiva dell’associazione e sono onorato di poterla guidare ora con ulteriore impegno ed entusiasmo, anche grazie al supporto fondamentale del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e di tutti gli associati che, anno dopo anno, continuano a confermare la loro fiducia nei confronti del Cncc - ha detto Zoia, neo-Presidente di Cncc -. La pandemia da Covid-19 ha costretto anche i centri commerciali a sfide inaspettate, che l’associazione ha saputo affrontare con un lavoro incessante, sostenendo il settore in un momento di crisi senza precedenti e raggiungendo importanti risultati anche nei rapporti con le Istituzioni. Continueremo a lavorare per essere il punto di riferimento dell’intera filiera».

Il retail in Italia è in difficoltà, come nel resto del mondo, ed è chiamato a nuove sfide. In primis una integrazione e cooperazione con il segmento dell’ecommerce.

Nel nostro Paese sono oltre 1.200 i centri commerciali, in tutto con 36.000 negozi (di cui 7.000 a gestione familiare) e registrano 2 miliardi di presenze annue. Il volume d’affari di 139,1 miliardi di euro ha un’incidenza sul Pil italiano pari al 4%.