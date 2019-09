Cnh continua a correre sull'ipotesi di scissione della controllata Iveco L'annuncio potrebbe essere dato domani, in occasione dell'incontro organizzato a New York dei vertici della società con la comunità finanziaria internazionale. La società che realizza camion potrebbe poi stringere una joint venture. Ma c'è chi non esclude la cessione di Eleonora Micheli

1' di lettura

Cnh Industrial continua a correre a Piazza Affari nell’attesa dell’incontro dei vertici della società con la comunità finanziaria internazionale, in calendario domani a New York. I titoli registrano un vivace progresso, dopo avere già guadagnato il 15% circa dallo scorso 23 agosto.

Negli ultimi giorni negli ambienti finanziari sono circolate indiscrezioni e ipotesi circa imminenti operazioni finanziarie che potrebbero essere annunciate nel corso del Market Capital Day di domani. In particolare il mercato scommette che verrà presentata la scissione di Iveco, la divisione che produce camion. In più, secondo indiscrezioni di stampa del fine settimana, la stessa Iveco potrebbe poi stringere una joint venture con altri gruppi, oppure essere ceduta: pare che sia già nel mirino della cinese Geely o dell'indiana Tata. «Riteniamo che l`interesse da parte di un gruppo asiatico possa essere concreto per la quota di mercato e la rete di vendita in Europa e per il know-how tecnologico», hanno commentato gli analisti di Equita, pur sottolineando che al momento «sia prematuro pensare all`annuncio di una cessione». Gli esperti della sim, ritenendo che nonostante la corsa delle ultime sedute le Cnh siano ancora sottovalutate, consigliano un ‘Buy’ sulle azioni, per le quali stimano un target di prezzo a 12 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)