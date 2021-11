Cnh Industrial chiude l’acquisizione di Raven Industries per 2,1 mld $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cnh Industrial ha completato l’acquisizione di Raven Industries, società con sede negli Stati Uniti e attiva nelle tecnologie per l’agricoltura di precisione. L’acquisizione, a un prezzo di 58 dollari per azione, con un enterprise value di 2,1 miliardi di dollari, per il 100% di Raven, era stata annunciata a giugno scorso. L’operazione «è il coronamento di una lunga partnership e rappresenta un’importante pietra miliare della trasformazione digitale di Cnh Industrial», si legge in una nota.

Cnh Industrial, azienda del gruppo Stellantis che punta a offrire valore immediato ai partner concessionari dei propri brand e ai loro clienti, intende rendere disponibili nel 2022 i prodotti in-house con sistemi di agricoltura di precisione Raven completamente integrati. «Raven è un autentico pioniere nell’agricoltura di precisione e la sua tecnologia è la risposta strategica perfetta che ci differenzierà dai nostri competitor e migliorerà in modo significativo la nostra posizione competitiva», ha detto Scott Wine, ceo di Cnh Industrial, sottolineando che l’acquisizione «aggiungerà forti capacità innovative per accelerare la nostra strategia di precisione e digitale».