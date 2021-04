Cnh Industrial corre sul Ftse Mib, possibile cessione Iveco sotto riflettori

1' di lettura

Nuova seduta di forti acquisti per Cnh Industrial a Piazza Affari. I titoli della società controllata da Exor che produce tra l'altro macchine agricole e camion mettono a segno una delle migliori performance del FTSE MIB. Questa mattina indiscrezioni di stampa tornano sulla trattativa con i cinesi di Faw per la cessione di Iveco, come già la scorsa settimana. Una nuova offerta non sarebbe stata formulata, dopo quella da 3 miliardi dello scorso anno rifiutata perché considerata inadeguata.

Le discussioni, nel frattempo, sarebbero concentrate sulla società Fpt, che produce motori per uso industriale e in particolare su quale quota di Fpt finirebbe a Faw (non autosufficiente su questo fronte) e un accordo sull'indipendenza della stessa. Sul tavolo anche la discussione sulla quota della statunitense Nikola (con cui si stanno sviluppando camion elettrici) detenuta da Cnh Industrial tramite Iveco, che comunque dovrebbe restare in capo al gruppo italo-statunitense. Gli analisti di Equita su questo punto specifico «aspettano notizie» anche se «già la consideriamo esclusa». Per la sim milanese, «resta l'incognita sull'influenza che potrebbe avere la politica alla luce delle dichiarazioni ostili al deal da parte di alcuni membri sia all'interno sia all'esterno del Governo». Voci critiche si sono alzate dai sindacati, che chiedono garanzie sull'occupazione. Intanto, Cnh Industrial porta avanti il suo progetto di spin-off in due società, per dividere le attività su strada dalle altre.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)