Cnh Industrial festeggia in Borsa la nomina del nuovo ceo

Scott W. Wine, dal 2008 ceo di Polaris, arriva alla guida del gruppo dopo 7 mesi di gestione ad interim

1' di lettura

Cnh Industrial sale in Borsa% dopo la nomina di Scott W. Wine in qualità di ceo. Una nomina attesa dal mercato, dopo oltre 7 mesi dalle dimissioni di Hurbert Mulhauser che ha lasciato il gruppo a marzo. La nomina avrà effetto dal prossimo 4 gennaio. Cnh sottolinea che Wine è un manager con lunga esperienza internazionale in vari settori: dal 2008 ceo di Polaris (produttore Usa di veicoli fuori strada, moto, motoslitte) di cui è anche presidente dal 2013 e in precedenza con posizioni di vertice in United Technologies Corporation, Danaher e Allied Signal. Wine ha "un track record di risultati eccellenti", dice la società e si è impegnato a portare avanti la strategia annunciata a settembre 2019, incluso lo spin off delle attività di OnHighway.

Leggi anche Trimestre positivo per Cnh Industrial che conferma il piano con Nikola e lo spin off di Iveco

Per gli analisti notizia "positiva e non scontata"

Wine ha anche una vasta esperienza nella gestione di operazioni di M&A in Europa e Asia. Wine è "relativamente giovane (51 anni) e con molta esperienza", mette in evidenza Banca Akros in un report. Polaris, in una nota, ha scritto: "Scott è stato un leader eccezionale. Durante il suo mandato, Polaris è passata dall'essere una forte società del Minnesota a un leader globale nel suo mercato di riferimento, più che triplicando le vendite e lanciando Polaris nella classifica Fortune 500". Gli analisti di banca Akros dicono che Wine sembra essere "un'ottima scelta, la notizia è molto positiva e non scontata". Viene così individuato il sostituto di Suzanne Heywood, che ha gestito ad interim la posizione "con risultati migliori delle attese nella fase più acuta della crisi generata dalla pandemia", sottlineano gli analisti di Equita.

Loading...

(Il Sole 24 ore Radiocor)