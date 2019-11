Cnh Industrial in fondo al Ftse Mib dopo outlook deludente rivale Deer

1' di lettura

Cnh Industrial amplia i ribassi a Piazza Affari e arriva a cedere quasi il 3%, finendo in coda al FTSE MIB, che viaggia a passo debole, ma con ribassi molto meno contenuti. Sul titolo del gruppo delle macchine agricole, che è arrivato a perdere quasi il 3%, pesano i risultati della rivale americana Deere, che segna ribassi analoghi a Wall Street: il gruppo ha chiuso il suo quarto trimestre fiscale con un utile superiore alle attese, ma ha dato un outlook deludente su vendite e profitti del 2020.

Nel prossimo anno fiscale Deere prevede di riportare profitti per 2,9 miliardi di dollari, 9,20 dollari per azione, sotto gli 11,01 attesi dagli analisti. La società, che per il lungo periodo continua ad attendere «un futuro promettente e attività in salute», nel più breve termine vede ricadute negative sulla domanda a causa del braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina sui dazi. Deere per il 2020 stima inoltre una riduzione tra il 10% e il 15% vendite di macchinari per le costruzioni, una previsione ben più fosca rispetto al -4% stimato di recente dal colosso dei macchinari pesanti Caterpillar (-1% nel premercato a Wall Street).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)