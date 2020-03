Cnh industrial, Muhlhauser lascia, Suzanne Heywood ceo pro-tempore Elkann: «Come azionisti continuiamo a sostenere il futuro della società» - Il titolo crolla a Piazza Affari

Il consiglio di amministrazione di Cnh Industrial ha nominato Suzanne Heywood come ceo pro tempore, in aggiunta al suo ruolo di presidente del cda, al posto dell’uscente Hubertus Muhlhauser, le cui dimissioni sono state accettate dal cda all’unanimità. Muhlhauser lascia con effetto immediato. Heywood guiderà il business «attraverso l’attuale eccezionale periodo e fino a quando il nuovo ceo definitivo sarà stato identificato attraverso un approfondito processo di ricerca». A Muhlhauser i ringraziamenti del gruppo per «la sua dedizione di leader, il servizio reso e i numerosi contributi durante il suo mandato».

Suzanne Heywood, che è anche managing director di Exor, il maggiore azionista di Cnh Industrial, è presidente della società da luglio 2018. Prima di unirsi a Exor, ha lavorato per McKinsey & Company e per il ministero del Tesoro del Regno Unito. Nel suo doppio ruolo, presiederà il global executive committee di gruppo per assicurare al business la propria leadership nei prossimi mesi.Il cda ha anche approvato la nomina di Oddone Incisa come chief financial officer, in aggiunta al suo ruolo attuale di president, Financial Services. Incisa ha iniziato la carriera nel gruppo Fiat nel 1997 in Fiat Bank in Germania e, nel 2001, è stato nominato Cfo di Banco Fiat, in Brasile. In seguito ha lavorato per Fga Capital e nel 2008 è stato nominato Cfo di Cnh Capital, con base negli Stati Uniti.



«Tempi straordinari richiedono una leadership chiara ed efficace come quella che, siamo certi, Suzanne Heywood porterà al suo nuovo ruolo di ceo. Come azionista principale della società, continuiamo a sostenere con

forza il futuro e il successo di Cnh Industrial». Così John Elkann, al vertice della holding della famiglia Agnelli, commenta la nomina del presidente della società, Suzanne Heywood, anche in qualità di ceo. Il board di Cnh Industrial ha a sua volta confermato il suo «forte supporto» al piano elaborato durante al guida di Muhlhauser - che prevede lo spin off delle attività (dividendo la divisione off highway da quella on highway) con l’obiettivo migliorare l’efficienza degli asset.

Cnh sta crollando a Piazza Affari, dove finisce a lungo in volatilità, cedendo fino al 10% a 5,1 euro. Nell’ultimo mese il titolo ha perso circa il 40 per cento. Secondo Equita si tratta di dimissioni a sorpresa visto che arrivano solo dopo un anno e mezzo dalla nomina e sono dunque «da chiarire i motivi. Riteniamo possa essere attribuibile al business plan quinquennale presentato lo scorso settembre che da subito ci era apparso ambizioso e difficilmente realizzabile per la limitata visibilità macro - aggiungono gli esperti - ad inizio febbraio quando vennero pubblicati i risultati 2019 era già stato anticipato un difficile primo semestre per la necessità di procedere a ulteriore destocking ed era stata ridotta la guidance di utile per azione». Ora, conclude Equita, con gli effetti della pandemia Covid-19 il piano risulta definitivamente compromesso, anche se lo spin-off di Iveco (insieme a Powertrain) resta comunque un obiettivo da realizzare entro gennaio 2021.

