Cnh Industrial scatta con addio a Piazza Affari e nuovo maxi buyback

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partita di buon passo, Cnh Industrial ha accelerato arrivando a un top di 11 euro e portandosi tra i migliori del FTSE MIB. A fare da traino è la conferma dell'addio a Piazza Affari per restare quotata solo a Wall Street, atteso a gennaio 2024, e dell'avvio del nuovo maxi buyback fino a 1 miliardo di dollari, pensato anche per compensare la potenziale volatilità derivante dall'addio a Piazza Affari e ottimizzare la struttura del capitale della società.

La società ha annunciato che il cda ha approvato la domanda per la cancellazione della quotazione delle sue azioni ordinarie da Euronext Milano. Come annunciato a inizio febbraio, la decisione di concentrare la quotazione sul Nyse dovrebbe consentire una maggiore liquidità e attenzione da parte degli investitori, semplificando ulteriormente il profilo aziendale e gli obblighi di conformità. Il buyback sarà strutturato in due parti principali: la prima comporterà il riacquisto di azioni per un importo equivalente a fino a 400 milioni di euro di azioni ordinarie della società tra l'8 novembre e il 29 dicembre 2023 (questi acquisti saranno effettuati su Euronext Milano e sui sistemi multilaterali di negoziazione, Mtf), mentre la seconda prevede il riacquisto di azioni, di volta in volta, fino all'importo residuo autorizzato nell'ambito del programma tra l'8 novembre e il primo marzo 2024 (questa parte sarà eseguita sul Nyse).

Loading...

«Riteniamo che il buy-back possa considerarsi sufficiente a compensare il potenziale flowback, inizialmente stimato in 7/10% del capitale, ma che pensiamo si sia già ridotto in maniera significativa nei mesi scorsi», sottolineano gli analisti di Equita, ricordando che oggi Cnh Industrial detiene 36,2 milioni di azioni pari al 2,7% del capitale. Anche per gli esperti di Banca Akros, «la conferma di un grande programma di riacquisto di azioni (circa 7% dell'attuale capitale di mercato e circa 9,8% se non si considera la quota del 27,5% nelle mani di Exor) nei prossimi cinque mesi a nostro avviso è positivo». Ulteriori indicazioni potranno arrivare durante la call con gli analisti, a commento dei conti del terzo trimestre, in programma oggi: «Riteniamo che Cnh Industrial fornirà al mercato un aggiornamento sul suo processo di ritiro dalla Borsa Italiana per concentrare la quotazione sulla mercato azionario statunitense entro la fine del 2023. Per quanto riguarda i risultati, riteniamo che la società abbia una previsione di free cash flow per l'esercizio 2023 troppo prudente (1,3-1,5 miliardi di dollari contro 1,6 miliardi di dollari nel 2022) e non escludiamo che la società possa migliorare a sorpresa la guidance», spiegano gli esperti di Banca Akros. Il Fcf di Cnh Industrial è stato negativo per 287 milioni di dollari nel primo semestre, con un miglioramento di 368 milioni su base annua.