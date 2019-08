Cnh Industrial svetta, conto alla rovescia per il nuovo piano di Flavia Carletti

2' di lettura

Brillante la performance dei titoli di Cnh Industrial a Piazza Affari. Le azioni del gruppo, che fa parte della galassia Exor, attivo nei macchinari agricoli, da costruzione e veicoli commerciali salgono oltre il 3% dopo le vendite dei giorni scorsi. Il titolo era stato influenzato negativamente dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero avere impatti sull'attività agricola Usa, dai timori per un rallentamento dell'economia globale e anche dalla crisi politica in Argentina. Inoltre, in prima battuta, Cnh Industrial aveva anche subito i risultati della concorrente John Deere e la revisione dei target da parte del gruppo Usa, per la seconda volta in quattro mesi. Il rimbalzo di John Deere, tuttavia, con il mercato che, secondo gli analisti di Equita ha apprezzato, «un nuovo taglio di costi», aveva fatto riprendere anche le quotazioni del gruppo italo-statunitense (+1,69% la chiusura di venerdì). Intanto sale l'attesa per il nuovo piano industriale, che sarà presentato al mercato il 3 settembre prossimo a New York. Per Equita, «motorizzazioni green non solo per i veicoli commerciali, ma anche per Agricoltura e Costruzioni, la crescita del precision farming e la riduzione dei costi sono i principali pilastri», mentre come ha rilevato anche Il Sole 24 Ore nel fine settimana non ci sono «indizi su potenziale M&A» che per Equita «resta un catalyst importante». Gli analisti della Sim milanese hanno lasciato invariato il giudizio «buy» con prezzo obiettivo a 13,1 euro. Per Mediobanca Securities, invece, i temi relativi a potenziali spin-off od operazioni straordinarie e alle nuove motorizzazioni saranno «solo una parte del piano» e si aspettano soprattutto indicazioni «sull'attività di ristrutturazione di tutte le divisioni del gruppo per chiudere il gap con i principali concorrenti». Nell'esprimere questa attesa, confermano il giudizio «Outperform» con target di prezzo a 12,50 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor )