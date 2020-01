Cnh raddoppia a Torino lo smart working per ridurre traffico e disagi Da uno a due giorni a settimana si potrà lavorare da casa, la misura eccezionale riguarda circa tremila addetti del Gruppo di Filomena Greco

In tempo di blocchi alla circolazione per colpa dello smog e della cattiva qualità dell’aria, lo smart working può essere prezioso. E così impiegati e i quadri di Cnh Industrial a Torino e provincia – circa tremila persone – potranno raddoppiare, fino a fine febbraio, le giornate di «lavoro agile», da uno a due giorni a settimana. Una scelta che punta a ridurre i disagi a fronte dei blocchi del traffico e a tagliare i chilometri percorsi nell’area metropolitana di Torino.

L’anno scorso sono stati oltre 4.700 i dipendenti di Cnh Industrial in Italia ad avere avuto la possibilità di lavorare da casa un giorno alla settimana. In totale nel 2019 le giornate lavorate da casa sono state oltre 72mila, con un risparmio di 75mila ore nel traffico. In media, è stato calcolato, 21 ore in meno per ogni dipendente che ha aderito all’iniziativa, con un risparmio economico – i costi del carburane, ad esempio – e un beneficio nel bilanciamento tra vita lavorativa e personale dei dipendenti. In generale, sono stati due milioni e mezzo i chilometri percorsi in meno per gli spostamenti casa-lavoro.

Nel caso dell’iniziativa promossa a Torino, la quantità di chilometri risparmiati è stata stimata in circa 350mila per Torino e provincia. Una misura temporanea ed eccezionale, dunque, ce potrà contribuire a ridurre le emissioni da autoveicoli e a decongestionare il traffico cittadino. Lo smart working in Cnh Industrial è stato introdotto a partire dal 2016, si è progressivamente esteso a un totale di 4.700 dipendenti italiani, ritenuti idonei al lavoro agile per la tipologia di attività svolta in azienda.