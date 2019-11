Cnh riduce i ricavi e rivede i target Nel terzo trimestre fatturato in calo del 5% a 6,4 miliardi di dollari - Aggiornati gli obiettivi dell’anno: ricavi sono previsti tra 26,5 e 27 miliardi (erano attesi a 28)

Cnh Industrial chiude il terzo trimestre con ricavi consolidati pari a 6,4 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2018 (-3% a cambi costanti), e un utile netto di 643 milioni di dollari, in

crescita del 58,6% grazie a un beneficio fiscale non cash di 539 milioni e un utile netto adjusted di 221 milioni di dollari, 0,16 dollari per azione. L'indebitamento netto delle attività industriali è di 2,4 miliardi di dollari, in aumento di 0,9 miliardi di dollari rispetto al 30 giugno 2019.

Cnh ha aggiornato gli obiettivi dell’anno: ricavi di vendita netti delle attività industriali attesi ora tra 26,5 e 27 miliardi di dollari (erano attesi a

circa 28 miliardi di dollari) con risultato diluito per azione adjusted confermato tra 0,84 e 0,88 dollari. Indebitamento netto delle attività industriali tra 0,6 e 0,4 miliardi di dollari (era previsto tra 0,4 e 0,2 miliardi di dollari), che riflette principalmente l'attività di fusioni e acquisizioni annunciata a partire dal 3 settembre.

«Questi risultati del terzo trimestre, raggiunti in un difficile contesto di mercato - commenta Hubertus Mühlhäuser, ceo di Cnh Industrial -

sottolineano il razionale che è alla base della nostra strategia Transform 2 Win, che sta gettando le basi del nostro percorso in termini di profittabilità, come recentemente annunciato durante il nostro Capital Markets Day. Questa strategia consentirà inoltre al nostro business di attraversare l’attuale volatilità del mercato finale e preparare la nostra società a completare, all’inizio di gennaio 2021, lo scorporo pianificato della nostra attività on-highway, come precedentemente annunciato».