Cnh separa Iveco dal 2021 e investe nei camion a idrogeno

Il piano al 2024

Cnh Industrial presenta il piano 2020-2024 «Transform 2 Win» che prevede un aumento del fatturato con un tasso di crescita annuo composto del 5%. Inoltre, si prevedono investimenti per un totale di 13 miliardi di dollari nel corso del piano fino al 2024. Il margine Ebit adjusted delle attività industriali è stimato all'8% entro il 2022 e al 105% entro il 2024, con Ebit adjusted più che raddoppiato rispetto ai livelli attuali. Il rendimento sul capitale investito delle attività industrial è previsto al 20% (in crescita di 600 punti base rispetto al 2018) e risultato diluito per azione adjusted in crescita da 0,86 dollari (valore medio previsionale per il 2019) a 2 dollari entro il 2024. I target del piano sono riferiti all'attuale perimetro di Cnh Industrial, che poi - sempre secondo il piano - si separerà in due società dal 2021.

Nell'ambito della strategia «Transform 2 win», che sarà presentata oggi al Nyse all'Investor day, Cnh Industrial ridurrà i costi operativi e aumenterà l'efficienza dell'insieme delle proprie attività attraverso la realizzazione di azioni di ristrutturazione mirate e altre voci, riunite in un programma di efficienza e altre specifiche iniziate che includono il processo di semplificazione secondo la metodologia 80/20, avviato nell'ultimo trimestre 2018. La completa attuazione di questo programma è prevista per la fine del 2022. Gli oneri ante imposte relativi a questo programma, per il periodo restante del 2019 e fino al 2022, sono attesi nell'intervallo tra 450 e 500 milioni di dollari, di cui 250 milioni di dollari come esborsi di cassa.

Cnh investe nei camion a idrogeno

Il gruppo ha anche annunciato un investimento di 250 milioni di dollari nella società americana Nikola Corporation per la produzione di camion a idrogeno ed elettrici. L'obiettivo è accelerare la trasformazione del settore verso zero emissioni nei veicoli commerciali pesanti (di categoria class 8 per gli Stati Uniti) in Nord America e in Europa. Cnh Industrial e Nikola hanno siglato anche una partnership strategica per la produzione di veicoli commerciali pesanti a fuel cell (celle d'idrogeno) ed elettrici. Con la sottoscrizione di 250 milioni di dollari, Cnh Industrial acquisirà una partecipazione strategica nel capitale di Nikola.

La somma è comprensiva di 100 milioni di dollari in investimento in cassa e di un conferimento, per altri 150 milioni di dollari, in servizi, quali sviluppo prodotto, ingegneria di produzione e altro supporto tecnico, oltre alla fornitura di certi componenti chiave per accelerare la tempistica di produzione dei modelli Nikola Two (camion a idrogeno per il mercato americano) e Nikola TRE (camion a idrogeno ed elettrico per il mercato europeo). La valutazione di Nikola ante investimento era stata fissata a 3 miliardi di dollari. In questo round di investimenti, Nikola punta a raccogliere complessivamente 1 miliardo di dollari, con l'attribuzione di circa il 25% di proprietà ai nuovi investitori e business partner, inclusa Cnh industrial.

Acquisita l’australiana AgDna per piattaforma digitale agricola

Cnh infine annuncia l’acquisizione di AgDna, società australiana attiva nei sistemi informativi per la gestione delle aziende agricole (Fmis, farms management information systems). Con questa acquisizione, si spiega in una nota del gruppo, i clienti di Cnh Industrial e quelli di macchinari agricoli di terze parti potranno beneficiare dell'integrazione su un singolo punto dei dati e degli strumenti di mappatura e di analisi di AgDna. In pratica, attraverso un collegamento telematico di gestione delle flotte dei brand agricoli, questa soluzione congiunta fornirà ad agricoltori e grandi aziende agricole la forza necessaria per consolidare in un'unica piattaforma un'ampia gamma di flussi di dati agronomici, a partire dagli input forniti dalle macchine, agronomici e di terze parti (inclusi i prezzi delle colture e le informazioni meteorologiche), così da facilitare processi decisionali tempestivi.