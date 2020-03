Cnh sospende attività negli Usa per due settimane: garantite forniture essenziali I siti coinvolti producono macchinari per costruzioni e agricoli. Restano operative le fabbriche che producono componenti di Redazione economia

Alla luce della diffusione della pandemia di coronavirus e delle ricadute sull’economia e l’industria, Cnh Industrial ha deciso di sospendere «la maggioranza delle operazioni manifatturiere in Nord e Sud America per due settimane, a partire dal 30 marzo».

Lo ha annunciato la società con una nota in cui si sottolinea che in Nord America i siti coinvolti producono macchinari per costruzioni e agricoli, mentre la maggior parte delle fabbriche che producono componenti «resteranno operative a bassa velocità, in modo da garantire il proseguimento delle forniture alle altre strutture manifatturiere della società in Nord America, specificamente quelle considerate essenziali dal Governo americano».

La società fa sapere anche che depositi e la maggior parte delle concessionarie resteranno aperte per fare sì che non ci siano interruzioni del servizio ai clienti. Cnh Industrial lavora «da vicino con i sindacati per mettere in atto stop temporanei e programmare la riapertura delle fabbriche».

In Sud America i siti coinvolti producono macchinari per costruzioni e agricoli, veicoli commerciali e powertrain. Anche qui depositi di componenti e la maggioranza delle concessionarie continueranno a fornire servizio senza interruzioni ai clienti. «Cnh Industrial lavora da vicino con governi e sindacati per mettere in atto queste azioni», conclude la nota.

Ritirato Outlook 2020

La società specifica anche che «in questo momento, non si possono ragionevolmente fare stime sull’impatto che questi eventi potrebbero avere sui risultati finanziari di Cnh Industrial nel 2020, a causa della rapida evoluzione e della fluidità della situazione. Di conseguenza, Cnh Industrial ritira l’outlook finanziario per il 2020 presentato il 7 febbraio 2020».