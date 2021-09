Cnh stringe sul dossier Iveco: quotazione a Milano per gennaio 2022

3' di lettura

Cnh Industrial accelera decisamente l’operazione spin off per Iveco, la controllata che produce veicoli commerciali, e Fpt, la divisione dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motopropulsori. Annunciata a settembre del 2019, l’operazione è stata frenata dalla pandemia nel 2020 e da una trattativa con i cinesi di Faw Jiefang (che offrivano 3,5 miliardi), stoppata anche per le pressioni del governo, con ruoli di regìa del presidente del Consiglio, Draghi, e del ministro per lo sviluppo...