Cnn, possibile nuova incriminazione per Hunter Biden

1' di lettura

Si profila una nuova incriminazione per Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo quella in Delaware per il possesso illegale di una pistola.

Secondo la Cnn, il procuratore speciale David Weiss sta utilizzando un gran giuri’ di Los Angeles per acquisire documenti e possibili testimonianze nelle indagini sui suoi controversi affari. Il focus sembra riguardare il mancato pagamento delle tasse. Gia’ convocato James Biden, fratello del presidente e un tempo socio di Hunter.