Cnn: registrazioni segrete di Trump, si parla di azioni militari in Iran

I punti chiave Trump: nastro diffuso illegalmente



Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Cnn afferma di aver ottenuto una registrazione audio di un incontro del 2021 nel New Jersey in cui l’ex presidente Usa, Donald Trump, discute il contenuto di documenti «classified» (segreti).



La registrazione, trasmessa da Anderson Cooper 360 della CNN, contiene un momento dove Trump sembra indicare di essere in possesso di un documento riguardante una possibile azione militare contro l’Iran, sempre secondo il rapporto.

Loading...

Trump: nastro diffuso illegalmente

Nell’accusa federale contro Trump, presentata all’inizio di questo mese, i pubblici ministeri hanno affermato che l’ex presidente è stato registrato durante un incontro del 2021 nel suo golf resort di Bedminster, nel New Jersey, mentre parlava di un documento di «piano d’attacco» militare «altamente confidenziale» e «segreto».

Il governo lo ha accusato di averlo mostrato ad altri partecipanti che non avevano l’autorizzazione di sicurezza necessaria per vederlo. Trump, in un post sulla sua piattaforma Truth Social nella tarda serata di lunedì, ha detto che il nastro era stato «diffuso illegalmente» e che era «in realtà una discolpa, piuttosto che quello che vorrebbero farvi credere».