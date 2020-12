Cnn: Trump tentato dal rifiuto di lasciare la Casa Bianca Il presidente uscente, con alcuni deputati lealisti, vorrebbe creare ostacoli al Congresso il 6 gennaio quando si conteranno ufficialmente i voti e riceve nello Studio Ovale personaggi come Steve Bannon e Michael Flynn di R.Es.

I consiglieri ufficiali di Donald Trump sono preoccupati dal via vai di consiglieri esterni in questi giorni alla Casa Bianca e hanno espresso i propri timori alla Cnn: il presidente uscente sarebbe tentato da improbabili scenari per rovesciare l’esito delle elezioni. Negli incontri degli ultimi giorni con un gruppo di consiglieri esterni, scrive il network televisivo statunitense, Trump avrebbe anche ipotizzato il rifiuto di lasciare il palazzo presidenziale il giorno del giuramento di Joe Biden, il 20 gennaio prossimo.

Il prossimo appuntamento del 6 gennaio

Secondo quanto riporta la Cnn, citando un funzionario dell’amministrazione, «ci sono scenari che fanno davvero paura». Trump infatti, con il sostegno di alcuni deputati e senatori lealisti, sarebbe determinato a creare il caos in Congresso il 6 gennaio, quando si dovranno contare ufficialmente i voti dei grandi elettori che hanno dato la vittoria a Biden. Nel week end del 19 e 20 dicembre il presidente uscente avrebbe ricevuto più volte nello Studio Ovale o sentito al telefono personaggi come l’avvocatessa cospirazionista Sidney Powell, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, il suo ex stratega politico Steve Bannon, il falco consigliere al commercio Peter Navarro, il fondatore ed ex I fan del presidente sconfitto si stanno intanto organizzando sui social e una pagina Facebook pensa a un Inauguration Day alternativo, in contemporanea a quello ufficiale del 20 gennaio.

