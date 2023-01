Cnr, compie 20 anni l’Istituto di informatica e telematica

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa (Iit-Cnr) ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi 20 anni di attività. La sua storia è iniziata nell’aprile del 2002, con la nomina di Franco Denoth come direttore, ed è proseguita con due decenni di attività di ricerca in computer science e di alta innovazione tecnologica, con progetti nazionali e internazionali.

L’istituto si poggia sul bagaglio di esperienza del suo “antenato”, il Cnuce, l’istituto del Cnr che il 30 aprile del 1986 fu sede del primo collegamento alla Rete per l’Italia. Grazie a questa eredità, lo Iit-Cnr è anche sede del Registro .it, l’anagrafe di tutti i domini italiani fondata nel 1987. Lo Iit-Cnr, spiega una nota, ha celebrato il suo primo ventennale presentando una panoramica delle sue attività di ricerca dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, passando per industria 4.0, fake news e disinformazione, smart mobility e dei progetti applicativi quali il Fascicolo sanitario elettronico, il dominio di secondo livello gov.it e la nuova unità mobile di ricerca del Cnr.

L’evento ha visto anche la partecipazione della presidente Maria Chiara Carrozza, che ha sottolineato come lo Iit-Cnr sia centrale nelle attività Ict del Cnr e fondamentale per tutte le attività dell’ente nell’ambito del Pnrr, con particolare riferimento ai partenariati estesi nei settori dell’Informatica e delle Telecomunicazioni. L’esempio principe è il partenariato esteso sull’intelligenza artificiale, Fair, che unisce a livello nazionale 12 istituti universitari e di ricerca, sei istituzioni pubblico/private e sette aziende, con lo Iit-Cnr come promotore e sede principale di questa realtà. Carrozza ha anche ricordato come la ricerca debba puntare soprattutto sui giovani, perché è attraverso di loro che sarà possibile rinnovare l’eccellenza dell’ente.