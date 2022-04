Co-living, Habyt acquisisce Hmlet e punta a diventare il primo player del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Habyt, la più grande società europea di co-living che ha appena annunciato l'acquisizione dell'italiana Roomie, festeggia oggi il suo quinto compleanno annunciando la fusione con Hmlet, la più grande società di co-living dell’Asia Pacific. Obiettivo, diventare il più grande player mondiale del comparto. A seguito della fusione, il nuovo gruppo gestirà oltre 8mila unità in tutto il mondo e supporterà 15mila inquilini ogni anno. Il concetto flessibile di living e l’app di Habyt verranno implementati in tutti i mercati, consentendo ai membri di spostarsi facilmente tra i 10 Paesi e le 20 città già raggiunte.

Con Habyt, si può facilmente affittare un’unità completamente arredata e assistita senza problemi per un periodo di tempo illimitato, con tutte le bollette incluse in un’unica rata mensile.

La fusione annunciata oggi segue l’acquisizione del principale player italiano di co-living, Roomie, nel marzo 2022, e supporta l’obiettivo dell’azienda di crescere fino a 20mila unità entro la fine del 2022 e 30mila entro il 2023 e puntando anche a nuovi concept come community di abitazioni multi generazionale. Habyt sta guidando il consolidamento del settore in un mercato che prevede una crescita del 300% nel 2022. Con l’inizio della pandemia globale, la possibilità per molti di scegliere dove vivere senza essere legati a un ufficio fisico si è rivelata – secondo il management di Habyt – un’enorme opportunità per il settore.

Il round di finanziamento

Habyt ha recentemente chiuso un round di finanziamento per alimentare la sua crescita da investitori guidati da Burda Principal Investments e Sequoia Capital, nonché da un nuovo investitore Sasscorp, che rimarranno tutti come azionisti del nuovo gruppo Habyt. Al round hanno partecipato anche Vorwerk Ventures, Aldea Ventures e Inveready. Questo finanziamento consentirà all’azienda di continuare ad approfondire la propria presenza nei mercati principali e di espandere la presenza in nuove città gateway nella regione dell’Asia Pacifica.

Il round porta il capitale totale raccolto da Habyt a 50 milioni di dollari.

«L’incessante attenzione del team Hmlet sulla redditività e sulla soddisfazione del cliente ci ha aiutato a superare le difficili sfide poste dal Covid e siamo entusiasti delle ottime prestazioni dell’azienda negli ultimi 12 mesi. La partnership con Habyt ci aiuterà a scalare la nostra attività attraverso nuovi mercati e aiuterà Hmlet a scalare la nostra attività in Asia Pacific» ha affermato Abheek Anand, amministratore delegato di Sequoia Capital.

«Sono lieto di accogliere la famiglia Hmlet nel nostro gruppo e di unirmi sotto un unico marchio per consolidare ed espandere ulteriormente la nostra offerta ai clienti – ha detto Luca Bovone, ceo di Habyt –. Il bisogno di una vita senza burocrazia, senza problemi e pienamente accessibile è più sentito che mai, e l’annuncio di oggi è solo il primo passo. Insieme lavoreremo alla nostra visione di consentire a chiunque di vivere ovunque in tutto il mondo».

«Sono entusiasta – ha aggiunto Giselle Makarachvili, ceo di Hmlet – che Hmlet faccia parte del consolidamento globale nel settore del co-living, unendo i più grandi attori dell’Europa e dell’Apac per un nuovo entusiasmante viaggio. In qualità di growth platform leader in Apac, continuiamo ad approfondire la nostra presenza nei mercati esistenti e puntiamo ad espanderci anche in nuovi mercati».