CO2 e auto, la replica di Greenpeace

3' di lettura

In relazione all’articolo scritto da Pier Luigi Del Viscovo, Greenpeace Italia fa notare che l’autore ha probabilmente letto con troppa rapidità il report “Scontro con il clima: come l’industria automobilistica guida la crisi climatica”, sottovalutandone la metodologia, fondamentale per un lavoro statistico come quello in questione, ed estrapolando parti che, se isolate dal contesto generale, risultano strumentalmente funzionali alla sua argomentazione.

Greenpeace ha riportato le emissioni stimate nell’anno in questione (il 2018), relative ai veicoli immessi nel mercato in quell’anno dai maggiori 12 produttori di auto nei principali 5 mercati del mondo, calcolate tenendo conto dell’intero ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), che comprende anche la fase di produzione, diversamente da quanto sostenuto da Del Viscovo. Tale stima è di circa a 4,3 Gt (miliardi di tonnellate) di CO2eq, cifra che, con l’aggiunta della produzione del resto del settore, arriva a quota 4,8 Gt di CO2eq. Dato che – per puro confronto – corrisponde al 9 per cento delle emissioni globali annue di gas serra, pari a 53,5 Gt di CO2eq, come riportano le stime dell’IPCC.

Dunque, ricapitolando, le emissioni delle auto vendute annualmente, considerate nel loro intero ciclo di vita (“dalla culla alla tomba”), corrispondono a una quantità pari al 9 per cento delle attuali emissioni globali di gas serra espresse in CO2eq. È evidente quindi come il peso e il ruolo dell’industria automobilistica non possano e non debbano essere sottovalutati quando si parla delle conseguenze delle emissioni sul clima. Del Viscovo sembra però dimenticare che per avere un’economia in salute occorrerebbe vivere su un Pianeta in salute.

L’industria dell’automobile è tra i responsabili della crisi climatica, ma nessuno ha certo la pretesa di poter risolvere questa emergenza globale semplicemente eliminando le automobili dalle nostre strade. Greenpeace infatti non chiede, come erroneamente riportato da Del Viscovo, la scomparsa del settore automobilistico, bensì una sua trasformazione che favorisca veicoli più piccoli, leggeri ed elettrici, alimentati da energia 100 per cento rinnovabile. Una rivoluzione accompagnata da un cambiamento complessivo della mobilità verso forme di trasporto pubbliche, condivise e più sostenibili. E per lo stesso motivo, come Del Viscovo certamente saprà, siamo impegnati da anni in campagne su molti degli altri settori che causano emissioni gas serra.

Facciamo inoltre notare a Del Viscovo che, nel lavoro che abbiamo diffuso pochi giorni fa, è riportato chiaramente che il contributo che il settore automobilistico può dare nel contrastare la crisi climatica non può certo limitarsi esclusivamente al passaggio dall’auto con motore termico all’auto elettrica. Se mettere fine al motore a combustione interna entro il 2028 è un imperativomettere fine al motore a combustione interna entro il 2028 è un imperativo – e non solo in Europa, come spiegato nel report – è chiaro che ciò non basta a contrastare l’emergenza climatica in corso, così come non è sufficiente il solo passaggio all’elettrico. Ribadiamo: occorre ripensare il settore dei trasporti, investire nel trasporto pubblico, favorire mobilità elettrica condivisa e forme di trasporto alternative, e ridurre il numero di auto in circolazione. Il tutto muovendosi rapidamente, al contempo, verso un mondo 100% rinnovabile.