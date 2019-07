CO2, l’Europa stringe sulla neutralità climatica nel 2050

A Helsinki, intanto, lo sforzo ambientalista è notevole. In quanti altri paesi si fabbricano vestiti dalla polpa di legno? E in quanti altri paesi si ambisce a produrre alimenti usando acqua, elettricità e Co2? Spiega Herbert Sixta, professore dell’Università Aalto: «Nel 2010, l’industria forestale attraversava una crisi memorabile. Bisognava trovare una alternativa all’uso del legno, che per noi rappresenta un importantissimo settore economico. È così che abbiamo perfezionato un processo che permette di trasformare la polpa di legno in una fibra tessile con cui poi fabbricare camicie e vestiti».

Al tocco nulla di molto diverso da un normale cotone. Eppure, l’iniziativa finlandese si vuole sostenibile da un punto di vista ambientale. La coltivazione di cotone richiede una quantità di acqua 30 volte superiore a quella usata per fabbricare le fibre tratte dal legno. Attualmente il 65% dei vestiti è composto da fibre sintetiche, solo il 6,5% è tratto dalla cellulosa. C’è di più. I finlandesi riciclano i vestiti, trasformando pantaloni in sciarpe, camicie in golf e riducendo così la quantità di vestiti che vengono smaltiti, rifiuti che ammontano a 30-40 chili pro capite all’anno.

Mentre l’Università Aalto di Helsinki si concentra sulle fibre naturali, l’Istituto meteorologico finlandese sta studiando nuovi modi per assorbire i gas nocivi e stoccarli nella terra, grazie tra le altre cose a minerali silicati. «Vogliamo massimizzare la fotosintesi, minimizzare il disturbo arrecato al terreno, e al tempo stesso massimizzare l’attività microbiologica della terra», ha spiegato il ricercatore Jari Liski, incontrando i giornalisti bruxellesi. È uno dei modi per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi del 2015 che prevede di limitare l’aumento graduale della temperatura.

Nel frattempo, la società Solar Foods sta lavorando a perfezionare generi alimentari non attraverso le colture agricole e le risorse naturali, ma grazie al Co2, l’acqua e l’elettricità. Il risultato ottenuto è una proteina, grazie un processo di fermentazione non dissimile da quello che consente la produzione di lievito o di batteri lattici. Il sapore e la struttura sono quelli della farina di frumento. «Oggi l’agricoltura produce il 20% dei gas ad effetto serra – spiega l’amministratore della società Pasi Vainikka –. Il nostro prodotto usa 100 volte meno acqua della classica produzione di piante».

Dal grande Nord scandinavo, la marcia verso un mondo sostenibile corre veloce. Se sia realistica (e garantisca il piacere di una buona cena) è ancora tutto da capire. A livello comunitario, i prossimi mesi saranno cruciali. I Ventotto oscillano tra l’ambizione di essere all’avanguardia nella lotta al riscaldamento climatico e la paura di affrontare costi eccessivi e sconfitte cocenti. La sfida è infatti doppia: da un lato l’Europa vuole rimanere economicamente competitiva; dall’altro sa bene che da sola non potrà certo risolvere il rischio climatico che pesa sull’intero pianeta.