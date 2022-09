CO2, i Paesi del G7 contribuiranno alla crescita della temperatura di 2,7 C°

L’Europa batte tutti nella decarbonizzazione

Cdp e Oliver Wyman fanno anche un confronto continentale in termini di CO2 e temperature. Viene infatti segnalata la «sovraperformance delle società europee rispetto a quelle nordamericane e asiatiche in tutti i settori. Ad esempio, relativamente alla produzione di energia - viene spiegato - l’Europa registra un livello di surriscaldamento di 1,9°C, rispetto ai 2,1°C delle aziende nordamericane e ai 3°C di quelle asiatiche».

Ecco dunque la riprova della difficoltà per gli investitori Esg di trovare asset green soprattutto in Asia che, a livello di decarbonizzazione, è in ritardo in tutti i settori secondo il report: dai fossil fuel ai trasporti.

«Il fattore più importante per una rapida riduzione delle emissioni in linea con l’Accordo di Parigi è la definizione di obiettivi ambiziosi - ricorda Laurent Babikian, global director capital markets di Cdp -. Non è accettabile per nessun Paese, tanto meno per le economie più avanzate del mondo, avere settori che mostrano ancora un’ambizione così scarsa. Con queste informazioni, i governi, le autorità di regolamentazione, gli investitori e l’opinione pubblica devono chiedere di più alle imprese con un alto impatto ambientale che non hanno ancora fissato target climatici».

Target intermedi e piani di transizione

I piani di transizione al 2030 e addirittura al 2050 hanno però un grosso problema sul fronte delle verifiche: chi controlla? I manager infatti non restano in carica per così tanti anni. Sono dunque necessari degli obiettivi intermedi in modo da consentire al mercato e alle authority di verificarne il trend.

«C’è un interesse collettivo che è quello del contenimento della crisi climatica - evidenzia Federico - e dunque penso sia necessaria una disciplina comune a livello globale. Ben vengano quindi i target intermedi sui piani di transizione così da consentire al mercato una verifica della tabella di marcia». E aggiunge: «Sono importanti anche gli indicatori, i cosiddetti Kpi, da utilizzare per verificare l’attuazione dei piani».